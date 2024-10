O gimnastă de la CSM Ploiești face naveta la București pentru performanță

După ce șeful CSM Ploiești, Dănuț Burghelea și primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, au suspendat activitatea secției de Gimnastică Ritmică, sportivele continuă să se antreneze contra-cost, într-un spațiu necorespunzător.

- Publicitate -

Printre sportivele de la CSM Ploiești, victimă colaterală a ambițiilor politice prostești, se numără și Delia, care anul viitor va face un pas important în cariera ei: trecerea la categoria Junioare.

Pe pagina de Facebook CSM Ploiesti – Gimnastica Ritmica a fost publicată povestea acestei sportive.

”Pentru că noi, la Ploiești, nu avem unde sa ne antrenam în afara câtorva ore pentru care plătim chirie într-un spațiu subsimensionat și lipsit de înălțime iar Delia are potențial pentru performanță, face naveta la București, zilnic.

- Publicitate -

După orele de școală care se termina la 13.00 urcă în mașina părinților, doarme până la sală, parcurge antrenamentul de patru, cinci ore, iar la întoarcere începe încă din mașină să-și facă lecțiile. Este un caz fericit sau nefericit?

Și, și, am răspunde. Unul fericit pentru că Delia are norocul ca părinții ei să poată lucra din online iar in acest fel pot face drumurile la Bucuresti, că Federatia Romana de Gimnastica Ritmica prin doamna Irina Deleanu îi acordă sprijin necondiționat, că doamna Maria Girba a întrezărit calitățile fizice native ale Deliei iar Adriana Mitroi preia direcțiile de lucru sugerate de doamna Maria…

Și unul nefericit pentru că în acest oraș gimnastica ritmica se zbate să supraviețuiască printre orgoliile celor aflați la conducerea sportului..

Truda nu este o boală.

- Publicitate -

Este o distincție care va îmbrăca aura caracterului, formă și culoare pe podiumul de premiere și satisfacția că ai făcut totul pentru visul tău..

Niciun efort nu este prea mare atunci când pasiunea îmbracă preocupările noastre.

În orice domeniu.

PS Delia este fetita care se antrena în curte, asta-vară, pe iarbă, vă mai amintiți?”