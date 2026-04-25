Peste 7,4 milioane lei pentru consolidarea anexei clădirii Colegiului Național Mihai Viteazul – PROIECT

Situată pe strada Jurnalist Gabi Dobre, anexa clădirii Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești ar urma să intre într-un amplu proces de consolidare, în baza unui proiect estimat la peste 7,4 milioane de lei cu TVA. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) va fi analizată marți, 28 aprilie, în Consiliul Local.

- Publicitate -

Documentația proiectului prevede intervenții complexe pentru creșterea siguranței structurale. În prezent, clădirea prezintă numeroase degradări ale fațadelor, dar și în interior. Valoarea totală estimată a investiției este de 7.411.789,28 lei cu TVA.

Lucrări structurale majore la anexa clădirii liceului

- Publicitate -

Potrivit documentației, proiectul prevede să fie introdus un rost între cele două tronsoane ale clădirii, prin dublarea peretelui de zidărie, iar pereții de la parter și din pod vor fi consolidați cu plase din fibră de sticlă și mortar de var.

În același timp, se propune o rețea de grinzi și centuri la partea superioară a pereților din pod. Planșeul existent din grinzi de lemn va fi înlocuit complet, iar șarpanta va fi refăcută cu elemente noi din lemn.

Lucrările includ și termoizolarea pereților exteriori cu polistiren extrudat de 10 cm, aplicarea de tencuială decorativă și înlocuirea tâmplăriei din PVC cu tâmplărie din lemn, prevăzută cu geam termoizolant tripan.

- Publicitate -

Panouri fotovoltaice și sisteme de detecție în caz de incendiu

Pe lista investițiilor se regăsește și montarea unui sistem de 15 panouri fotovoltaice, fiecare cu o putere de 600 W, rezultând o putere instalată de 9 kW, alături de un invertor trifazat de 10 kW.

Totodată, proiectul include instalarea unui sistem de detecție și semnalizare în caz de incendiu, echipat cu detectoare optice, declanșatoare și sirene pentru interior și exterior.

- Publicitate -

Lucrările vizează și modernizarea instalațiilor sanitare, electrice și termice, precum și refacerea compartimentărilor și a finisajelor interioare.

Clădire ridicată în urmă cu 127 de ani

Imobilul, ridicat în anul 1899, impresionează prin arhitectura specifică sfârșitului de secol XIX. Deși nu este clasată ca monument istoric. Clădirea păstrează elemente definitorii ale epocii în care a fost construit.

Amplasată în centrul civic al municipiului Ploiești, imobilul se află într-o arie protejată din punct de vedere urbanistic.