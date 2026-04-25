Guvernul a publicat lista celor 1.400 de firme din energie, majoritatea fără activitate

Guvernul a publicat sâmbătă, 25 aprilie, lista de firme care au avize pentru realizarea de proiecte de energie regenerabilă, susținând că majoritatea nu au nici cifră de afaceri și nici angajați. Este vorba despre o listă cu 1.400 de companii cu avize tehnice de racordare pentru proiecte energetice ce depășesc de aproape 10 ori necesarul actual, multe fără progres real.

Lista este una despre care Ilie Bolojan a declarat anterior că o va publica, spunând că aici se vor regăsi noii „băieți deștepți din energie”. Adică cei care au luat avize pentru proiecte fotovoltaice pe care apoi nu le-au mai construit, blocând astfel rețeaua, notează hotnews.ro.

Potrivit unuui comunicat al Guvernului, „publicarea acestei liste urmărește să asigure un nivel mai ridicat de transparență privind rezervările de capacitate în rețea, în contextul reformei cadrului de emitere a ATR-urilor.

Lista celor peste 1400 de ATR-uri reprezintă o selecție, nu o listă exhaustivă, deoarece include entitățile care dețin cumulat cel puțin 1 MW (o entitate poate figura cu unul sau mai multe ATR-uri; pragul se aplică la nivel de titular, nu per aviz).

De asemenea, această listă reflectă o situație de moment, care poate fi modificată, și include proiecte aflate în toate etapele procesuale – de la avize recent emise, la contracte de racordare semnate, lucrări în execuție și puneri în funcțiune recente.

Sunt incluse, deopotrivă, capacități operaționale reale, proiecte în curs de realizare și ATR-uri aflate încă în faze de început ale procesului de dezvoltare”.

Lista avizelor tehnice de racordare, data emiterii, denumirea titularului, etapa procesuală și alte informații despre titulari se regăsesc în tabelul atașat.

„În paralel, a fost efectuată o interogare la Oficiul Național al Registrului Comerțului pentru un eșantion aleatoriu de 722 firme din listă, adică aproximativ 72.000 MW capacitate aprobată. Datele rezultate arată că cele mai multe dintre aceste firme, respectiv 437, au fost înființate în perioada 2020-2023.

La nivelul anului 2024, 76% din aceste firme aveau cifră de afaceri zero și doar 37 aveau cifră de afaceri de peste 100 de milioane de lei”, se mai arată în comunicat.

„78% din firmele care au rezultat ca urmare a interogării ONRC nu aveau niciun angajat în anul 2024, și doar 15 firme aveau peste 250 de angajați”, se mai aarată în comunicatul Executivului.

Lista firmelor care au obținut avize de racordare include atât companii mari din energie, precum OMV Petrom, Engie sau Verbund, cât și companii de stat ca Hidroelectrica și Complexul Energetic Oltenia.

Pe listă apar și primării, precum Primăria Municipiului Oradea și Primăria Municipiului Brașov. Restul sunt, în mare parte, firme mici de tip SRL, create special pentru dezvoltarea acestor proiecte energetice.