Românii nu se mai înghesuie la „Noua casă”. Cât trebuie să dai avans și cât este rata

Programul guvernamental „Noua casă” (fostul „Prima Casă”) a pierdut în ultimii ani din popularitate. Acesta a fost gândit pentru a facilita accesul persoanelor fizice la achiziția unei locuințe, prin contractarea de credite garantate de stat.

- Publicitate -

O explicație a faptului că românii nu se mai înghesuie să își cumpere locuințe prin acest program, ar putea fi faptul că plafonul de garantare a fost redus la jumătate față de 2024.

Plafonul pentru anul 2026

Guvernul a pregătit pentru 2026 un plafon de 500 de milioane de lei, la fel ca anul trecut. Atunci au fost acordate doar 246 de garanții, în valoare totalã de 33 milioane lei și 9 promisiuni de garantare, în valoare totalã de 1,3 milioane lei.

- Publicitate -

Un alt motiv pentru care programul guvernamental nu mai prinde atât de mult la populație ar fi și contextul în care băncile vin cu produse de creditare ipotecară mai atractive.

Programul „Noua casă” a fost lansat în anul 2009, în special pentru a veni în ajutorul persoanelor care întâmpină constrângeri în îndeplinirea condițiilor standard de creditare. Mulți români nu îndeplinesc criteriul privind avansul solicitat, care poate ajunge în unele cazuri până la 25% pentru locuințe cu valoare redusă.

În contextul în care condițiile de creditare devin tot mai stricte, iar presiunile fiscale (precum creșterea TVA sau introducerea unor taxe suplimentare în sectorul construcțiilor) determină majorarea costurilor locuințelor, menținerea Programului „Noua Casă” devine esențială pentru asigurarea unui acces echitabil și sustenabil la finanțarea imobiliară.

- Publicitate -

Noi modificări în Programul „Noua Casă” în 2026

Programul guvernamental “Noua Casă” vine anul acesta cu modificări și clarificări în criteriile de eligibilitate.

Avansul minim va fi majorat. Pentru locuințele cu un preț de până la 70.000 de euro, avansul minim rămâne, în general, 5%, cu o garanție de stat de 50%.

În cazul locuințelor cuprinse între 70.001 de euro și 140.000 de euro, avansul minim a fost majorat la 15%, cu o garanție de stat de 40%. Această modificare îi afectează în special pe tinerii care sperau să achiziționeze o locuință cu un preț mediu. Aceștia trebuie să vină acum cu un aport propriu mult mai mare.

- Publicitate -

Gradul de îndatorare a fost revizuit. Banca Națională a României (BNR) a menținut sau chiar a înăsprit anumite reguli privind gradul maxim de îndatorare (raportul dintre rata lunară la credit și venitul net lunar). În cazul multor tineri, acest prag poate fi depășit, dacă au alte obligații financiare sau alte credite (studențești, de nevoi personale, auto).

Evaluarea bonității este acum mai strictă. Băncile fac o analiză mult mai atentă a istoricului de credit al solicitanților, stabilitatea locului de muncă și perspectivele de venit pe termen lung. În cazul în care ai un istoric negativ în Biroul de Credit, indiferent de sumă, poți primi un refuz. Un alt impediment poate fi reprezentat de contractele de muncă pe perioadă determinată.

În ceea ce privește venitul minim acceptat, aici nu există o limită explicită impusă de program. Însă fiecare bancă impune propriile praguri de venit minim pentru solicitanți, pentru a fi considerați eligibili. Iar cum costurile de trai devin tot mai mari, la fel și inflația, veniturile nu mai pot fi considerate suficiente de către unele bănci. Acestea pot fi interpretate acum la limită sau sub pragul de eligibilitate.

- Publicitate -

Condiția fundamentală a programului se menține. Aceea că solicitantul nu trebuie să dețină în proprietate exclusivă o locuință (în țară sau în străinătate) sau să dețină o cotă parte mai mare de 50% dintr-o locuință obținută prin moștenire.

Comisioane din programul „Noua casă” pentru 2026

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 297 din 15 aprilie 2026 a fost publicat Ordinul nr. 400/2026 privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune și al comisionului unic de analiză, în cadrul programului „Noua casă”.

Practic, din 15 aprilie 2026 se aplică:

- Publicitate -

comisionul de gestiune al garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM), în numele și contul statului român, în cadrul programului „Noua casă”, la nivelul de 0,15% pe an calculat la soldul garanției statului;

comisionul unic de analiză de 0,15% pe an din valoarea promisiunii de garantare emise de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii – S.A. – IFN (FNGCIMM) în cadrul programului „Noua casă”.

În ceea ce privește comisionul pentru analiza dosarului, acesta a fost eliminat de majoritatea băncilor.

Cât este rata pentru o locuință achiziționată prin programul „Noua casă”

Ratele pentru un apartament cumpărat prin programul „Noua Casă” în 2026 sunt calculate în lei, cu dobândă variabilă, formată din IRCC (5,58% valabil în perioada 01.04.2026–30.06.2026) + o marjă fixă a băncii (de obicei 2%). Dobânda totală se situează în jurul a 7,5% – 8% pe an. Practic, rata este, în medie, între 1.500 și 2.500 lei, în funcție de valoarea locuinței și avansul plătit.

Pentru o locuință de până în 70.000 de euro (ex. un apartament de aproximativ 65.000 de euro), cu avans de 5%, rata lunară poate fi de 1.600 – 1.700 lei (pentru un credit luat pe 30 de ani).

- Publicitate -

În cazul unei locuințe între 70.001 – 140.000 de euro (ex. un apartament de aproximativ 120.000 de euro), cu avans de 15%, rata poate depăși 2.500 – 2.800 lei.

Ar mai fi de precizat că rata exactă se calculează în momentul aplicării, în funcție de suma exactă, la cursul valutar euro/lei și banca aleasă.

În concluzie, programul „Noua Casă” continuă să fie o opțiune, în special pentru cei care nu dispun de un avans mare. Cu toate acestea, atractivitatea sa a scăzut comparativ cu anii trecuți. Asta din cauza condițiilor de piață și a plafonului de garantare redus.