Peste 5.800 de șomeri în Prahova în martie 2026. Care este rata oficială anunțată de AJOFM

Rata șomajului în județul Prahova s-a situat la 2,25% la finalul lunii martie 2026, potrivit datelor oficiale ale Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM), transmise prin intermediul unui comunicat de presă. În evidențele instituției erau înregistrați 5.853 de șomeri, dintre care peste jumătate sunt femei.

Conform datelor transmise de AJOFM Prahova, 3.109 dintre persoanele fără loc de muncă sunt femei. Din totalul șomerilor, 2.452 beneficiază de indemnizație de șomaj, în timp ce 3.401 nu primesc acest sprijin financiar.

Situația arată un dezechilibru semnificativ între mediul rural și cel urban: 4.006 șomeri provin din mediul rural, comparativ cu 1.847 din mediul urban.

În funcție de vârstă, cei mai mulți șomeri sunt persoane de peste 55 de ani (1.518), urmați de categoria 40–49 de ani (1.482) și 50–55 de ani (1.340). La polul opus se află tinerii sub 25 de ani, care reprezintă 360 de persoane.

Datele arată că nivelul de educație influențează semnificativ șansele de angajare. Astfel, 73% dintre șomeri au studii gimnaziale sau profesionale, 20% au studii liceale, iar doar 7% au studii superioare.

În ceea ce privește gradul de ocupabilitate, majoritatea persoanelor sunt încadrate ca fiind mediu ocupabile (3.093), urmate de cele greu ocupabile (1.824). Alte 234 sunt considerate foarte greu ocupabile, iar 702 sunt persoane ușor ocupabile.

AJOFM Prahova precizează că aceste categorii sunt stabilite în urma procesului de profilare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, în funcție de dificultatea integrării pe piața muncii.