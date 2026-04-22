Ratele românilor au scăzut de la 1 aprilie. Câți bani ne rămân în portofel

Andra Ilie
Românii care au credite cu dobândă variabilă s-au bucurat enorm la aflarea veștii că de la 1 aprilie plătesc rate mai mici. Asta după ce Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) a scăzut de la 5,68% la 5,58%, potrivit datelor publicate de BNR. Valoarea aceasta se va menține pe tot parcursul trimestrului II, adică în perioada 1 aprilie – 30 iunie 2026.

Deși cifrele arată bine, impactul asupra ratelor este însă unul insignificant, iar scăderea este minoră. De exemplu, pentru cineva cu un credit ipotecar de 500.000 de lei, pe 30 ani, rata lunară scade de la 3.909 de lei, la 3873 de lei. Ceea ce înseamnă un minus de 36 de lei.

Sunt însă în continuare diferențe mari de rată între creditele cu dobândă variabilă, care au încă dobânzi mari, și creditele cu dobândă fixă. Sunt multe bănci care au oferte de credite cu dobândă fixă pe 2,3 sau chiar 5 ani, de sub 5%. Și atunci rata este deja cu câteva sute de lei mai mică.

În cazul românilor care au credite cu dobândă variabilă, potrivit Wall-Street, specialiștii recomandă următoarele :

  • analiza atentă a ofertelor de refinanțare cu dobândă fixă (în continuare unele bănci oferă dobânzi fixe începând de la 4,59%);
  • rambursări anticipate pentru reducerea principalului;
  • planificarea unei închideri anticipate a creditului, acolo unde este posibil.

