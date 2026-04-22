Adolescentă în vârstă de 16 ani din Câmpina dată dispărută. Ați văzut-o?

Miu Andreea Denisa, o adolescentă în vârstă de 16 ani din Câmpina este dată dispărută. Aceasta ar fi plecat de acasă marți dimineață, iar de atunci nimeni nu mai știe nimic de ea.

- Publicitate -

Semnalmente: aproximativ 155 cm înălțime, aproximativ 42 kg, păr șaten, ochi căprui.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu un trening de culoare roz și o geacă albă cu model floral, fiind încălțată cu pantofi sport albi. De asemenea, avea asupra sa un rucsac de culoare maro.

- Publicitate -

Polițiștii desfășoară activități specifice în vederea identificării și depistării minorei.

Persoanele care dețin informații ce pot contribui la găsirea acesteia sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.