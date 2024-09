Păcănele EGT mai puțin cunoscute, dar care merită încercate

Amusnet Interactive (EGT) este, fără doar și poate, una dintre cele mai renumite companii care oferă conținut de calitate pentru cazinouri din toată lumea, inclusiv din țara noastră.

Compania bulgară este recunoscută în special pentru jocuri precum Burning Hot și Shining Crown, vedete în cazinourile online și pe platformele care oferă pacanele EGT demo, însă în portofoliul său se află multe alte sloturi remarcabile.

În acest articol îți vom prezenta 5 sloturi marca EGT mai puțin cunoscute, pe care merită să le încerci cu mize reale sau demo.

- Publicitate -

Stoichkov 8

- Publicitate -

Amusnet Interactive este o companie din Bulgaria, iar prin intermediul acestui slot a decis să-i aducă un omagiu celui mai mare jucător de fotbal din această țară, Hristo Stoichkov. Fostul mijlocaș a semnat un parteneriat cu compania, iar recent a fost lansat acest slot. Acțiunea se desfășoară pe fundalul unui stadion de fotbal în culorile echipei FC Barcelona, la care Stoichkov a jucat. Simbolurile sunt inspirate din fotbal, astfel că întâlnim ghete de joc, fluier, cartonase și o minge. Jocul oferă și posibilitatea de a cumpăra funcția specială și beneficiază de jackpot. Are 40 de linii de plată.

Mighty Sparta

Slotul a fost lansat în 2021, dar nu se bucură de popularitatea pe care ar merita-o, având în vedere formatul destul de interesant. Slotul este inspirat din Grecia Antică, astfel că nu întâmplător îi găsim pe Paris și Elena din Troia. De fapt, acțiunea se petrece în jurul Războiului Troian, motiv pentru care întâlnim și o navă de război, dar și armură de luptă. Per total, este un joc mai mult decât interesant, cu 25 de linii de plată.

Tirol Fest

EGT și-a creat reputația unui provider care lansează jocuri cu grafică simplă, care au mare succes la public. În realitate, portofoliul companiei este mult mai vast, iar o dovadă în acest sens este Tirol Fest. Slotul este inspirat din petrecerile austrieci din regiunea Tirol. Din acest motiv, ca simboluri în acest slot care are 50 de linii de plată și oferă și rotiri gratuite avem celebrii cârnați locali, costumele tradiționale și alte elemente din folclorul austriac. Acest slot merită încercat dacă te pasionează să descoperi noi lucruri în timp ce te distrezi.

- Publicitate -

Empress Charm

Un slot care are legătură cu Orientul Îndepărtat, mai exact cu China Antică. Un joc care te transpune în timp, în perioada regalității chineze. Jocul Empress Charm a fost lansat la începutul lui 2022 și se remarcă prin posibilitatea de a cumpăra funcția specială și prin rotirile gratuite pe care le oferă. Câștigul maxim este de 15.000x miza, dar nu oferă posibilitatea de a face dublaj. Chiar și așa, rămâne un joc interesant, mai puțin cunoscut, pe care îl poți încerca.

30 Summer Bliss

Dacă ți-e dor de vara ce tocmai a trecut, o poți retrăi prin intermediul acestui slot marca EGT. Lansat în 2021, jocul 30 Summer Bliss te duce pe o plajă cu nisip fin, în care vei simți valurile mării la fiecare spin. Jocul are 30 de linii de plată fixe, iar câștigurile sunt însoțite de sunete relaxante, ce te duc cu gândul la mare. Printre simbolurile acestui joc găsim oameni la plajă, valurile mării, vietățile mării și multe altele. Per total, este un joc care dă o stare de bine și cei care l-au încercat i-au lăsat recenzii bune. Are 30 de linii de plată și beneficiază de funcția Gamble.

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!

- Publicitate -

(P)