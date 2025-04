Noul antrenor al Petrolului: E o bucurie că sunt la Ploiești

Ciprian Panait (48 ani) face parte, din această săptămână, din colectivul tehnic al Petrolului. Posesor al Licenței Pro, Panait a povestit, într-un interviu acordat pentru FCP TV, despre legăturile sale cu Petrolul Ploiești, ce datează de pe vremea în care era junior, dar și despre cum a regăsit fotbalul românesc după o lungă perioadă de timp în care a activat la mai multe cluburi din zona Golfului Persic.

- Publicitate -

Ciprian, bine ai venit sau bine ai revenit! Ambele formule sunt valabile în ceea ce te privește.

Ciprian Panait: Mulțumesc! E o bucurie pentru mine faptul că sunt la Petrolul, o bucurie personală, pentru că aici am început să joc fotbal la un nivel organizat și, evident, îmi doream foarte mult să mă întorc. Am primit zilele acestea foarte multe mesaje, în special pe conturile de social media, și într-adevăr, cele care m-au bucurat cel mai mult au fost cele care în mi s-a transmis „Bine ai revenit!”!

Asta pentru că, puțini știu, dincolo de faptul că ești prahovean, născut la Ceptura, ai fost junior al Petrolului Ploiești. Ce îți amintești din acea perioadă?

Eveniment Prima zi de Paști, tradiții, obiceiuri și superstiții Considerată una dintre cele mai importante sărbători creștine, de Paști se păstrează o serie de tradiții, obiceiuri. Ce trebuie să pui obligatoriu pe masa...

- Publicitate -

C.P.: Îmi amintesc foarte multe lucruri! În primul rând, faptul că făceam antrenamente pe terenul de bitum, de atunci, amplasat în spatele Peluzei Latine. Apoi, stresul enorm cauzat de orele de transport în comun, pentru că făceam naveta de la Ceptura și trebuia să mă întorc la timp ca să ajung la școală.

Am fost convocat de către domnul antrenor Noni Lindenber pentru o selecție aici, pe stadionul mare, după ce am fost remarcat la câteva meciuri pe care le-am jucat contra Petrolului la mine acasă, la Ceptura. Am trecut selecția, după care am făcut parte dintr-o grupă cu Bogdan Onuț, Laurențiu Costache, Cristi Vlad sau Florin Pancovici, ca să-i nominalizez doar pe câțiva dintre foștii mei coechipieri.

Ca să revin, îmi amintesc de foarte multe lucruri, cu mare plăcere, pentru că au avut un impact considerabil asupra formării mele, ca junior, apoi un impact enorm asupra modului meu de a vedea fotbalul. Chiar acum discutam cu jucătorii ploieșteni din lot și le ziceam că „vreau să văd ADN-ul acela de fotbalist ploieștean!”

- Publicitate -

Ai un regret legat de faptul că, poate, revenirea ta s-a produs mai târziu decât ți-ai fi dorit?

C.P: Nu, deloc! Cum se spune, mai bine mai târziu decât niciodată! În primul rând, a fost o surpriză plăcută pentru mine această revenire. Este o bucurie că sunt aici și că pot ajuta clubul. În același timp, este și o provocare, pentru că eu am plecat din fotbalul românesc în 2014 și nu am mai avut contact, în mod direct, cu ceea ce se întâmplă într-un club aici.

Am urmărit, nu cu foarte mare atenție, recunosc, evoluția lucrurilor, dar acum sunt implicat 100% și încerc să-mi aduc contribuția la dezvoltarea clubului și la dezvoltarea jucătorilor, pentru că aceste două aspecte sunt cele care aduc performanțe.

- Publicitate -

Ai participat deja la primele antrenamente, care ar fi primele tale impresii?

C.P: Pot să spun, în primul rând, că m-a surprins grupul pe care l-am întâlnit aici. Un grup echilibrat, din mai multe puncte de vedere. Sunt jucători cu mare experiență, cu valoare pe care și-au dovedit-o deja și, practic, nu mai au nimic de demonstrat, ci doar trebuie să fie la un nivel optim.

Apoi, vorbim de jucători tineri, care au calitate mare și care trebuie tratați diferit. Trebuie să-i privim cum mare atenție, să-i punem într-o altă situație de joc, într-o altă situație de antrenament, pentru ca ei să se poată dezvolta mult mai repede. Aceste două grupuri creează un mixt care ne permite să sperăm că ne vom atinge obiectivele în acest final de sezon.

- Publicitate -

Apropo de obiective, dorința tuturor este legată de ocuparea primului loc în play-out. Este un obiectiv tangibil?

C.P: După ceea ce am văzut în această săptămână, în care am lucrat în mod direct, eu cred că echipa putea fi chiar mai sus, pentru ceea ce oferă lotul de jucători. Dar, acum trebuie să fim realiști și să ne raportăm cu toții la obiectivul acesta, unul care poate și trebuie fi atins.

Cum vezi lupta din play-out?

- Publicitate -

C.P.: Marea majoritate a echipelor sunt la un nivel aproximativ egal. Ceea ce mă surprinde foarte mult este că echipele nu depind numai de ceea ce pregătesc, de ceea ce-și propun să joace, ci sunt foarte multe elemente care intervin și care nu pot fi antrenate: greșeli individuale, cartonașe neprevăzute, decizii ale VAR și alte aspecte care nu pot fi controlate, nici măcar nu poți să te gândești la ele, să le previzionezi.

Diferența este făcută de motivație, de organizarea tactică și, nu în ultimul rând, de suporterii care sunt aproape de echipă. Și aici sunt sigur că ai noștri sunt printre cei mai buni! Chiar vorbeam cu cineva și spuneam că trebuie să profităm de căldura cu care fanii sunt lângă noi și de modul în care ei ne sprijină. Am constatat cu mare bucurie că, față de perioada în care am activat aici ca junior, acest sentiment de apropiere între fani și club este mult mai pregnant, iar asta nu face decât să ne ajute.

Cum se vede primul meci oficial, cel cu Gloria Buzău?

- Publicitate -

C.P: Trebuie să ne așteptăm la un joc complex, dat de întreaga situație care s-a creat în jurul acestui meci. Noi venim după partida de la Sibiu și mă tem ca jucătorii să nu rămână ancorați cu regretul că n-am putut câștiga acolo. În același timp, privesc și către partea opusă, pentru că îl știu foarte bine pe Ilie Stan. Știu că este un antrenor foarte organizat, dur, precis, care o să-și motiveze foarte tare echipa, astfel încât să ne dea o replică pe măsură.

Consider că Gloria vine aici cu una dintre ultimele șanse de a-și păstra locul în primul eșalon și de aceea, așa cum spuneam, cred că va fi un meci complex. Însă, din punct de vedere al valorii jucătorilor, echipa noastră este net superioară și îmi doresc ca jucătorii să fie conectați 100% la ceea ce noi, staff-ul tehnic, le cerem la antrenamente și la obiectivele pe care le vor avea pentru această confruntare. Pentru că, dacă ei sunt conectați, atunci, cu siguranță, vor face diferența, pe teren, în timpul jocului!