Reacția UEFA la scrisoarea lăsată de fotbaliștii români în vestiarul de la EURO 2024: „Oaspeții perfecți”

După înfrângerea suferită în fața Olandei, la EURO 2024, în faza optimilor de finală, naționala României a lăsat vestiarul curat lună și o scrisoare de mulțumire pentru gazde. Reacția UEFA a venit imediat: „Oaspeții perfecți”.

Echipa Națională de fotbal a României a părăsit competiția EURO 2024, cu fruntea sus, în faza optimilor de finală. La final, după meciul cu Olanda, ca o lecție de civilizație, fotbaliștii noștri au lăsat vestiarul curat și o scrisoare de mulțumire pentru gazde:

„EURO 2024 a fost pentru fiecare dintre noi una dintre cele mai importante experiențe fotbalistice trăite până acum și ne bucurăm că scena pe care s-a desfășurat a fost cea germană. Fiecare meci, fiecare emoție, fiecare trăire ne-a adus împreună și ne-a făcut să simțim magia fotbalului.

Plecăm din Germania cu gândul că am dat totul pentru România și suntem recunoscători pentru tot ce am trăit în săptămânile petrecute aici. A fost o onoare să facem parte din marea familie a fotbalului european.

Echipa Națională de Fotbal a României”, se arată în scrisoarea lăsată de echipa națională în vestiar.

Reacția UEFA

„Oaspeții perfecți. După eliminarea lor de la EURO 2024, cei din România au lăsat vestiarul fără nicio pată și o scrisoare emoționantă pentru gazdele germane”, a scris UEFA.

(The perfect guests. Following their elimination from #EURO2024 last night, Romania left their Munich dressing room spotless with a touching letter to their German hosts.)

România a părăsit Campionatul European de Fotbal 2024, dar tricolorii au adus numai bucurie milioanelor de români din întreaga țară. După ani de zile de „ruptură” între suporteri și naționala de fotbal, legătura a fost refăcută iar românii sunt iar alături de fotbaliști, o „generație de suflet”, care are atât de multe de oferit.