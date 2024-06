David Popovici este campion european la 100 metri liber!

David Popovici (19 ani) continuă să scrie istorie! Românul și-a apărat titlul cucerit acum 2 ani la Roma și a câștigat finala de la 100 metri liber la Campionatele Europene de la Belgrad, Serbia.

Popovici a încheiat cursa în 46,88 secunde, stabilind al 3-lea cel mai bun timp din istoria probei, notează gsp.ro.

”Am încercat să plec mai tare decât în calificări și semifinale. L-am întrebat pe domnul Adi dacă ar fi o greșeală și dacă e normal să îmi fie frică. Mi-a zis să nu îmi fac griji, nu se va întâmpla nimic. Mi-a zis să încerc să plec cât de tare pot. Am plecat cât de tare am putut, am întors cu al doilea cel mai rapid sprint din istorie, așa cred. Dacă nu chiar primul. Trebuie să am mai multă încrede în mine. Eu pot!”, a spus David Popovici, imediat după ieșirea din bazinul de la Belgrad.

David va mai participa în două probe la Campionatele Europene de la Belgrad, cea de 200 metri liber și cea de ștafetă 4×100 m liber, ambele având seriile joi dimineață.

Întrecerea de la Belgrad este ultimul test pentru David Popovici înainte de Jocurile Olimpice. El va începe concursul olimpic pe 28 iulie cu proba de 200 m liber, potrivit sursei citate.