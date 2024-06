Prahova Ploiești merge în Liga Elitelor Junioare U15! Fetele au umilit Concordia Chiajna la Breaza

Junioarele U15 de la Prahova Ploiesti au învins la scor Concordia Chiajna si sunt pe primul loc in Turneul de Baraj pentru promovarea în Liga Elitelor U15. Scorul final al partidei a fost de 4-0 pentru Prahova, golurile fiind marcate de Livia Pahonțu (trei goluri în minutele 19, 30 si 45) si unul de Bianca Moise (min 56).

Breaza le poartă noroc fetelor de la Prahova Ploiesti

Fetele antrenate de Adrian Teodorescu sunt pe primul loc, la egalitate de puncte cu Politehnica Iasi, dar cu un golaveraj mult mai mare.

În primul meci al turneului, Poli Iasi a învins Chiajna cu scorul de 1-0.

Duminică de la ora 10.00 pe stadionul din Breaza are loc ultimul meci al turneului: Poli Iasi- Prahova Ploiesti. Fetele si-au propus să câstige si această partidă pentru a primi tricourile de campioane si trofeele oferite de Federația Română de Fotbal.

Este pentru prima oară când un turneu de baraj din fotbalul feminin organizat de Federația Română de Fotbal este organizat în Prahova si tot o premieră va fi si prezența unei echipe prahovene în Liga Elitelor, locul în care activează echipe de tradiție din fotbalul românesc (FCSB, Universitatea Craiova, UTA Arad, etc).

Prahova Ploiesti U15 are în acest moment cel mai bun atac si cea mai bună apărare din fotbalul feminin junioare U15 din România, având cele mai multe goluri marcate în campionat (83 plus 4 la turneul de baraj) si cele mai puține goluri primite (5). În plus, Prahova este neînvinsă din luna octombrie 2023.

Prahova Ploiesti este un proiect pe termen lung de dezvoltare a fotbalului feminin, care nu ar fi putut exista fără finanțările obținute în urma concursurilor de proiecte pe Legea 350 organizat de Consiliul Județean Prahova. După numai doi ani în competițiile naționale organizate de Federația Română de Fotbal, Prahova reuseste să câstige Campionatul Național de Junioare U15 si obține o promovare istorică în Liga Elitelor.

Observatorul Prahovean este partener exclusiv al Turneului de Baraj Promovare în Liga Elitelor U15 de la Breaza.