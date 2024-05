Președintele Federației Mondiale WKN, Stephane Cabrera, a vizitat luni Academia de kickboxing a lui Florin Ghiță de la Ploiești

Luni, 13 mai 2024, a fost o zi deosebită pentru Florin Ghiță Academy, școala de kickboxing din Ploiești fiind vizitată chiar de președintele World Kickboxing Network (WKN), francezul Stephane Cabrera. „Este o onoare și o bucurie să primesc vizita surpriză a Președintelui Mondial WKN Dl. Stephane Cabrera la sala mea din Ploiești”, a scris pe Facebook Florin Ghiță, marele sportiv ploieștean.

Vizita maestrului Stephane Cabrera s-a datorat împlinii a 30 de ani de la înființarea Federației Mondiale WKN și, cu această ocazie, președintele Cabrera i-a înmânat lui Florin Ghiță o centură simbolică, concepută special pentru el, și produse exclusiviste, ca recunoaștere a valorii sale incontestabile și aportului adus în promovarea K1 în România.

Stephane Cabrera este cel care a adus K1 în România, prima gală desfășurându-se pe 16 august 2003. Florin Ghiță, proprietarul Florin Ghiță Academy, este primul câștigător WKN din România și unul dintre cei mai îndrăgiți sportivi ploieșteni.

„A fi primul campion WKN din România și să fiu recunoscut pentru contribuția mea la dezvoltarea sportului este o realizare de care sunt mândru. Acest moment special în care am primit o centură specială WKN și produse exclusive este o confirmare a efortului depus și a dedicării mele față de sport.

Mulțumesc Președintelui Mondial WKN DL STEPHANE CABRERA și lui Emil Irimia pentru această oportunitate și pentru recunoașterea eforturilor mele în cadrul WKN România”, a mai ținut să transmită Florin Ghiță.

Evenimentul nu a trecut neremarcat nici de pagina oficială internațională de Facebook a World Kickboxing Network, pagină care numără peste 100.000 de urmăritori.

„Back to the ROOTS of the WKN champions in Romania!

Surprise visit today from the World President to the gym of Florin Ghita the very first WKN champion in Romania WKN history (more than 20 years ago)!

Ghita has been a very tough and powerful fighter throughout his career who has always accepted all challenges and kept this warrior spirit which he perpetuates through his students in the city of Ploieşti.

Florin Ghita received from the hands of the president a special WKN belt and exclusive products as a testimony to his involvement as a champion in the global development of the WKN and sport in general.

Înapoi la RĂDĂCINILE campionilor WKN din România!

Vizita surpriza astazi a presedintelui mondial la sala de sport a lui Florin Ghita primul campion WKN din istoria Romaniei WKN (acum mai bine de 20 de ani)!

Ghiță a fost un luptător foarte dur și puternic de-a lungul carierei sale, care a acceptat întotdeauna toate provocările și a păstrat acest spirit războinic pe care îl perpetuează prin studenții săi din orașul Ploiești.

Florin Ghita a primit din mana presedintelui o centura speciala WKN si produse exclusiviste ca marturie a implicarii sale ca campion in dezvoltarea globala a WKN si a sportului in general.”, au scris oficialii organizației.

Florin Ghiță Academy este una dintre cele mai titrate școli de kickboxing din Ploiești, care pregătește campioni și care se mândrește, pe bună dreptate, cu titlurile și medaliile obținute. „Nu pot lua taxă copiilor amărâți sau copiilor care fac performanță”, spunea în octombrie 2023 Florin Ghiță, cu ocazia interviului acordat Observatorului Prahovean. O atitudine salutară în condițiile în care, în ziua de astăzi, banul guvernează aproape totul.

Pe data pe 24 mai 2024 va avea loc, la Sala Olimpia din Ploiești, revenirea în ring a maestrului Florin Ghiță, care luna aceasta a împlinit 50 de ani și care vrea să demonstreze tuturor faptul că vârsta nu este decât un număr. O sală întreagă îl va încuraja în acea seară pe cel care a oferit, și oferă în continuare, atât de multe sportului ploieștean! Succes!