Povestea lui Florin Ghiță și a academiei sale de kickboxing din Ploiești: „Nu pot lua taxă copiilor amărâți sau copiilor care fac performanță”

„Mie mi-a plăcut de mic să mă lupt pe stradă, că atunci nu erau săli de sport…”, povestește amuzat Florin Ghiță, de la Florin Ghiță Academy, despre începuturile lui în kickboxing, chiar în debutul discuției noastre. „În 1992, aproape de 18 ani, am intrat pentru prima dată într-o sală de sport. Era sala de sport a Liceului Energetic…”, își aduce aminte cu nostalgie momentul care l-a marcat atât de mult încât știe și data exactă: 27 martie 1992!

De loc din Pucheni, Florin Ghiță este cel care a pus bazele școlii de kickboxing Florin Ghiță Academy, o școală de kickboxing din Ploiești care dă rezultate extraordinare și care are un program complet atipic față de orice școală de asemenea fel din Prahova.

Primul antrenor i-a fost maestrul Nicu Stoica. „Prima dată când am intrat la el în sală eu făceam deja sfoara și șpagatul… Atunci, la aproape 18 ani, am văzut ce înseamnă să faci antrenament într-o sală”.

La primul concurs s-a înscris fără aprobarea antrenorului

În ceea ce privește prima dată când a participat la un concurs, Florin Ghiță povestește că s-a înscris fără aprobarea antrenorului. Acesta nu fusese de acord cu înscrierea sportivului pe listele de concurs deoarece era începător, având la acel moment doar 8 luni de antrenamente în sală.

La Cupa desfășurată la Târgoviște deplasarea a fost făcută de toată echipa. „Noi am mers cu trenul, dânsul a venit mai târziu cu mașina. Când au venit cei de la sală ca să ia lista cu participanții, m-am trecut și eu pe listă…”.

Bineînțeles că antrenorul nu a fost deloc încântat de acest lucru așa că i-a cerut socoteală tânărului Florin Ghiță. „Vreau să particip să vă demonstrez ceea ce pot”, a fost replica sportivului. „Am fost opt sportivi ai clubului Romero Ploiești, doar eu am ajuns într-o finală. (…) Am fost 16 pe categorie, la 70 de kilograme, categoria mea. Am câștigat patru meciuri și am pierdut finala. Atunci a văzut că am potențial…”, povestește maestrul Ghiță, cum îi spun copiii pe care îi antrenează.

De la acel moment încolo a început adevărata dezvoltare a lui ca sportiv. „În 1993 am participat la Campionatul Național de Kickboxing. S-a ținut la Târgu Mureș pe 9 septembrie…”, își amintește Florin. Și aici a ajuns să lupte în finală, pe care a pierdut-o din păcate, în fața unui sportiv din Timișoara. „El făcea parte din lotul României atunci, era mai vechi decât mine… L-am bătut clar, am și meciul înregistrat, dar, la final, el a fost declarat învingător. Că nu a fost corect s-a văzut și după modul în care a reacționat sala. Au început oamenii să huiduie, să arunce cu fel de fel pentru că s-a dat decizia invers față de ce fusese evident (…)”, povestește Florin Ghiță.

Au urmat doi ani la rând de victorii la Campionatul Național până când, în 1995, a plecat în armată. „Am revenit apoi… În 1996 și 1997 am fost campion național, iar tot în 1997 m-am apucat și de box profesionist fără să fi făcut niciodată box de amatori. Am avut în total șapte meciuri, ba chiar am luptat și pentru Centura României, la Iași, cu Mihai Iftode (…)”, spune Florin.

A cochetat o vreme și cu boxul profesionist

În 1997 a fost și component al lotului național al României la Cupa Mondială de Kickboxing. „Am câștigat Cupa Mondială la categoria 81 kilograme”, își amintește sportivul. În urma unor neînțelegeri cu conducerea Federației a hotărât să se retragă și a rămas la boxul profesionist.

Parcursul lui Florin Ghiță în boxul profesionist nu a fost însă de lungă durată.

În 1998 a plecat la primul lui meci de box în afara țării, în Franța. A luptat atunci cu Alain Simon, cel care era campionul Franței și campion european la categoria 81 de kilograme. În repriza a doua antrenorul lui Florin a aruncat prosopul în ring iar meciul a fost acordat campionului francez. „Măi, Ghiță, noi aici am fost chemați să îi ajutăm pe ei să facă palmares, nu să câștigăm…”, i-a spus antrenorul după meci, atunci când Florin a cerut explicații.

Același lucru s-a întâmplat și în Spania, la cea de-a doua deplasare în afara țării, când meciul lui Florin cu Roberto Dominguez a avut același parcurs ca și cel din Franța.

Cel de-al treilea meci a fost din nou în Franța, la Lyon, unde Florin Ghiță a făcut deplasarea singur, dar a fost asigurat că cineva „din staff” va fi acolo în timpul meciului. Înainte de competiție însă Florin a cunoscut un român din Mizil, stabilit în Lyon, care s-a oferit să vină să-l ajute. „Am o rugăminte. O să fie și cineva din staff-ul oficial cu mine… Vă rog să țineți dumneavoastră prosopul. Poate așa am și eu o șansă…”, i-a spus Florin Ghiță mizileanului.

Astfel, Florin Ghiță, după șase reprize, a reușit să câștige primul meci al lui în afara țării. „Tu te luptai în ring și eu pe lângă el, ca să țin prosopul…”, i-a povestit mizileanul lui Florin după meci.

A urmat o pauză de un an de zile. „În 1999 am mai mers la un meci, în luna mai, cu maestrul Titi Prosop”, își amintește Florin Ghiță, iar în voce i se simte admirația pentru marele antrenor.

Adversarul său de atunci era campion european la categoria 81 de kilograme. „Când am ajuns în holul hotelului și m-a văzut, mi-a cerut legitimația, mă știa de la meciurile cu Alain Simon și Roberto Dominguez, și, când a văzut că sunt eu, nu a vrut să lupte”, povestește Florin.

A avut totuși un meci cu un adversar care i-a fost desemnat ulterior, dar pe care l-a pierdut, corect, spune el. „Acela a fost un meci pe care l-am abandonat eu. Adversarul era foarte bun iar eu nu eram pregătit pentru așa ceva”. Pauza de un an de zile își spusese cuvântul… Acela a fost ultimul meci de box profesionist pentru Florin Ghiță.

Revenirea la kickboxing și galele Local Kombat

În 2003 a început un nou capitol în viața sportivă a lui Florin Ghiță. S-a înscris pentru prima dată la o Gală Local Kombat, gală care a avut loc la Sala Olimpia. A fost greu, pauza fusese foarte lungă, fără antrenamente specifice și, în plus, cu o tragedie care i-a marcat viața personală. Din 1997 nu mai făcuse kickboxing, din 1999 nu mai făcuse nici box și, cu toate acestea, s-a înscris la gală. Avea 29 de ani… „Prietenii mi-au spus că sunt puțin nebun”, spune Florin.

„Cu credință în Dumnezeu, am câștigat primul meci… am câștigat al doilea meci… și… hai că am câștigat și finala!”, povestește sportivul, ajuns acum antrenor. „Să câștigi o piramidă de opt cu doar câteva zile de antrenament, nu e puțin lucru…”, mai spune el. Aceasta a fost dovada clară a talentului înnăscut pe care Florin Ghiță îl are în sportul de contact.

De acolo a început „nebunia” cu galele Local Kombat, cu provocări, cu meciuri pe care le-a avut cu nume grele ale acestui sport, atât din țară, cât și din străinătate.

Retragerea a fost în 2008. „Ultimul meci l-am avut pe 6 octombrie 2008”, spune Florin, care, evident, are o memorie fantastică în ceea ce privește datele la care au avut loc momentele importante din viața lui.

O nouă etapă a vieții: Florin Ghiță Academy

Până în 2016 Florin a fost absent total din sport, dezvoltând o afacere împreună cu familia. Dar, odată cu închiderea business-ului în 2016, a revenit pe tapet sportul, mai exact kickboxul. Așa cum el însuși povestește, lucrurile s-au mișcat rapid.

„În ianuarie 2017 mi-au ieșit actele pentru academie (Florin Ghiță Academy – n.r.), în februarie am dat drumul la sală, în incinta Sălii Sporturilor Olimpia, și am stat acolo până în 2021, pe 5 iunie”, povestește fostul sportiv profesionist.

Din data de 7 iunie 2021 Florin Ghiță Academy funcționează în incinta fabricii Uzuc, unde, la etajul al treilea am clădirii, antrenează zi de zi copii talentați și ambițioși pentru a-i ajuta să facă performanță.

O perioadă grea a traversat în perioada pandemiei. Norocul a fost că a avut oameni care au ținut aproape de el și de academia lui. „Dacă nu aveam sponsori, era sala închisă demult…”, spune Florin Ghiță.

A ținut mult ca fiecare om, fiecare firmă care l-a ajutat, să fie văzut, să fie menționat. Astfel, pe siglele de pe tricourile cursanților academiei, se regăsesc toți cei care au contribuit la faptul că sala funcționează și în ziua de astăzi.

Venind mulți copii cu posibilități reduse, sala nu ar putea fi ținută doar din taxa de pregătire, pentru că se încasează puține taxe pentru nevoile care există.

„Pentru mine și sala mea, Iulian Nica este omul-minune”

„Datorită sponsorilor am rezistat și rezist pentru că nu pot lua taxă copiilor amărâți sau copiilor care fac performanță”, spune Florin Ghiță.

Dacă te uiți pe tricourile de la Florin Ghiță Academy ajungi la concluzia că sala o duce bine, că are mulți sponsori, că totul merge ca pe roate. Dar lucrurile nu stai chiar așa. Pe echipamente (tricouri, ghiozdane, short-uri) sunt sponsori de ani de zile, care au dat o singură dată câteva mii de lei, și îmi arată Florin câteva nume… Știe să spună, despre fiecare cât a dat și cu ce ocazie.

„Mi s-a părut normal să pun pe toată lumea care ne-a ajutat. Mergem la competiții naționale cu echipamentul acesta. Se văd sponsorii… Pe unii dintre ei nu i-a mai interesat. Au ajutat o dată și gata. Eu ce să fac acum? Le trimit mereu rezultatele la competiții, premiile. De cele mai multe ori nici măcar „Felicitări!” nu au scris…”, spune antrenorul resemnat.

Sponsorul constant și de bază este, ca în atâtea cazuri în Prahova, Supermarketul La Cocoș. „Supermarket La Cocoș este sponsorul principal. Din 2017 mi-a fost alături, încă de la bun început. Iulian Nica îmi este prieten din 1987 și este un om deosebit. Sala este amenjată, solul este amenajat cu tatami de Supermerket La Cocoș, plus cadouri pentru copii… De Crăciun, de Paște primesc fiecare câte o pungă. În urma rezultatelor obținute, de 2-3 ori pe an, primesc câte un plic cu câteva sute de lei, în funcție de rezultatele fiecăruia…(…) Pentru mine Iulian Nica este omul-minune”, spune Florin Ghiță.

Sala de la Uzuc, Florin Ghiță Academy, este deschisă în fiecare zi

În fiecare zi, de luni până vineri, sala de la Uzuc a lui Florin Ghiță este deschisă pentru copii. „Fac în fiecare zi antrenamente, de luni până vineri, de la ora 17:00 până la ora 21:00. Când am competiții, fac și sâmbăta și duminica…”, spune antrenorul. Nu le impune limite de timp, ore fixe, fiecare copil vine când poate în timpul programului și poate pleca atunci când se închide.

„Cred că și pentru că am programul ăsta se văd și rezultatele. Am un lot care, practic, de doi ani de zile încoace… am cam rupt tot cu ei, pentru că îi muncesc foarte mult în sală!”, spune antrenorul.

În ceea ce privește deplasările, dacă sunt mai departe, „am microbuz de la Primăria Gorgota, sponsorizare”, spune Florin Ghiță. Se descurcă pentru copiii care vin la sală să le dea o apă, batoane energizante înainte de meciuri, în deplasări. Multe le face cu ajutorul sponsorizărilor fără de care n-ar putea supraviețui.

Cu multă determinare și cu pasiune, zi de zi, din 2017 încoace, Florin Ghiță ajută copiii ploieșteni să obțină performanță în kickboxing. Într-un timp relativ scurt, școala sa de lupte, Florin Ghiță Academy, a reușit să ajungă la un asemenea nivel încât să câștige competiții de calibru mare.

Acum, în weekend, sportivii de la această academie participă la un nou concurs. „Avem Cupa României sâmbătă la kickboxing, care se va desfășura la Sala Olimpia din Ploiești”, spune Florin.

Florin Ghiță Academy participă la această competiție cu 20 de sportivi, printre care și două fete. Cel mai mic are 7 ani iar cel mai mare 24 de ani.

Cu siguranță și de la această competiție se vor întoarce cu multe premii și victorii. Le ținem pumnii și le urmărim îndeaproape parcursul.

Succes!