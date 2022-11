În condiții precare de antrenament, gimnastica ritmică din Ploiești dă totuși rezultate

Gimnastica ritmică este, poate, cea mai feminină disciplină sportivă. Calitățile pe care o fetiță trebuie să le îndeplinească pentru a face performanță sunt însă esențiale: o conformatie longilină, segmente lungi, strat redus de țesut adipos, mobilitate articulară si suplețe musculară.

În Prahova avem un singur club care are secție de gimnastică ritmică: CSM Ploiești. Sub atenta îndrumare a antrenoarei Simona Puiu și a coordonatoarei Liliana Băescu, zeci de fetițe se antrenează din greu cu un singur scop: să calce la un moment dat pe covorul de concurs în cadrul unei competiții de anvergură.

Multe chemate, puține rămase însă. „În 2008, când am început antrenamentele la secția nou înființată în cadrul clubului, am avut înscrise 62 de sportive. Din toate acestea, la performanțe demne de menționat la nivel internațional, una singură a ajuns, Denisa Stoian, prin participarea la două ediții ale Europenelor de Junioare, în 2016 și 2018, Tel-Aviv și Guadalajara, și la Jocurile Olimpice de Tineret din 2018, de la Buenos-Aires, Argentina”, povestește Liliana Băescu, coordonatoarea secției de gimnastică ritmică a clubului CSM Ploiești.

Frumusețe și grație, atâta se vede pe covor în cadrul competițiilor. Ce stă însă în spatele evoluțiilor executate corect, cu greu poate fi povestit.

„O gimnastă de ritmică este foarte greu de găsit. În primul rând trebuie început foarte devreme, de la 4-5 ani. Vin uneori fetițe de 7-8-9 ani, cu evidente calități, dar care, din păcate, sunt aduse târziu pentru a începe inițierea la aceste vârste.. Nu culegi performanțe la timp dacă nu începi la timp…”, spune Liliana.

Selecția fetițelor care își doresc să practice gimnastica se face cu mare responsabilitate: în primul rând trebuie testată mobilitatea, elasticitatea.

„Aceasta este nativă. Iti dai seama din prima dacă poate fi dezvoltată prin exerciții specifice, dacă nu are deschidere coxo-femurală, dacă nu se arcuiește, nu o va face niciodată în concordanță cu specificul acestui sport, unde mișcările trebuie să fie ample, maiestuase. Le explicăm asta părinților, dar mulți nu înțeleg și insistă. Este periculos să antrenezi fetițe fără mobilitate nativă ori cu un surplus de greutate deoarece riscă accidentări grave.”, mai spune coordonatoarea.

Fetele se antrenează câte 4 ore în fiecare zi. Și, cu toate acestea, succesul nu este garantat. O accidentare serioasa le poate face să piardă munca de ani de zile iar antrenamentele la gimnastica ritmica, ca la orice alt sport, nu sunt lipsite de riscuri…

La Campionatele Naționale desfășurate weekendul trecut la Sala Sporturilor Olimpia, Sabina Enache, de la CSM Ploiești, a devenit campioană națională cu echipa. În plus, la individual, Sabina a cucerit trei medalii de argint, devenind vicecampioană națională la individual compus, la cerc și măciuci si medaliata cu bronz la minge, iar la Cupa României, a urcat pe treapta a treia a podiumului.

Nu este ușor deloc însă. Se împarte zilnic între școală și antrenamente, acestea din urmă făcându-le o parte la Ploiești, o parte la București. Când mai are timp și de școală, este greu de spus…

„Ne bazăm pe înțelegerea profesorilor. Sabina este clasa a IX-a la Liceul Tehnologic și de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, ia foarte în serios pregătirea școlară și, chiar dacă nu este prezentă fizic, în fiecare zi, este în permanentă legătură cu colegii, își face temele, studiază… Jos pălăria pentru întregul colectiv didactic al acestei instituții care înțelege această situație și o sprijină. De altfel, și Denisa Stoian a fost eleva acestui liceu, și ea a fost sprijinită la vremea ei, a trecut cu brio examenul de bacalaureat și este studentă în anul II la UNEFS București unde studiază Sport și Performanță Motrică”, mai spune Liliana.

Citește și: Patinoarul de la Sala Sporturilor din Ploiești va fi dat în administrarea CSM Ploiești

Gimnastele de la secția de Ritmică a CSM Ploiești se pregătesc pe grupe de vârstă, la Sala Doroftei, sub atenta îndrumare a Simonei Puiu și a Lilianei Băescu. Cele două au obținut numeroase medalii internaționale, au strâns, an după an, titluri de campioane naționale, au materializat la maxim potențialul sportivelor pe care le-au îndrumat.

„Din păcate însă, fără condițiile potrivite de pregătire, fără timpul necesar – avem doar patru ore pe zi, fără proceduri de recuperare – corpul se împotrivește la un moment dat și trebuie să-l „îmblânzești”, fără un psiholog sportiv care „să dreseze” emoțiile, fără sfaturile unui nutriționist, aici, le putem duce doar până la un anumit nivel.”, spune cu tristețe Liliana.

Nu renunță însă. De fiecare dată când ușa sălii de antrenamente se deschide pentru o nouă fetiță, Simona și Liliana se uită cu speranță că, poate, cea care tocmai a intrat este o viitoare campioană de gimnatică ritmică plecată de pe covorul de antrenament de la Ploiești.