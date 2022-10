Cum decurge o cursă în Ploiești cu taximetristul „Gogoașă”, suporterul înfocat al Petrolului – FOTO

Pe taximetristul „Gogoașă” l-am întâlnit întâmplător în timp ce încercam să ajung urgent în centrul orașului. Grăbită fiind, la început am crezut că doar autoturismul taxi este colantat în culorile galben-albastru ale echipei Petrolul. În cele 8 – 10 minute cât a durat cursa am descoperit că taximetristul este și un suporter înfocat al echipei ploieștene. De altfel, pasiunea pentru echipa ploieșteană le-a transmis-o inclusiv copiilor săi, doi dintre ei fiind arbitri, iar cel de-al treilea fotbalist.

Întâmplarea a făcut să sun, ieri dimineață, la o firmă de taximetrie, având în vedere că trebuia să ajung urgent în centrul orașului. Așa l-am cunoscut pe taximetristul fan înfocat al Petrolului. Nu a dorit să-și spună numele, ci doar mi-a zis că toată lumea îl cunoaște după porecla de „Gogoașă”. De fapt, mi-a mărturisit el, nici nu putea să rămână necunoscut în Ploiești în condițiile în care pe autoturismul taxi pe care îl conduce au fost colantate mărcile echipei Petrolul. Pe uși, pe capotă și inclusiv în partea din spate a autovehicului…

Pentru cineva care s-a născut în Ploiești, a copilărit în Ploiești și a mers pe stadion la partidele Petrolului este mai mult decât o bucurie să întâlnești un alt suporter, chiar dacă ora era matinală. Prin urmare, când am intrat în taxi și am văzut că inclusiv interiorul autoturismului era amenajat „regulamentar” în culorile echipei favorite nu am putut să nu-l întreb pe conducătorul auto dacă este fan al Petrolului.

Întrebarea a fost stupidă, în condițiile în care inclusiv taximetristul „Gogoașă” purta un trening inscripționat cu numele echipei ploieștene. Așa am aflat că pasiunea pentru Petrolul îi este adânc înrădăcinată în suflet.

În interiorul mașinii, scaunul din dreapta șoferului poartă tricoul cu nr. 19 al Petrolului, iar în zona oglinzilor laterale nu lipseau stegulețele echipei.

Taximetristul mi-a povestit că, până în urmă cu câtva timp, nu exista meci la care să nu meargă. O problemă mai gravă de sănătate l-a ținut, din păcate, departe de stadion în ultima vreme, însă asta nu l-a făcut să nu-și amenajeze taxiul ca și cum ar fi, clipă de clipă, în tribună, cu sufletul aproape de echipa îndrăgită.

Iar dacă vă doriți să aflați istoria Petrolului, povestea din spatele clipelor frumoase ale victoriilor, vă recomand să vorbiți cu taximetristul „Gogoașă”. Poveștile lui sunt palpitante și captivante, deopotrivă, cu multe emoții și trăiri, cu pasiunea celui care are în suflet, pentru totdeauna, echipa Petrolului. De altfel, pe parbriz, în partea de sus, este colantată deviza echipei fanion a Ploieștiului: „Un nume. O istorie. Un destin”…

Pasiunea taximetristului „Gogoașă” pentru Petrolul a fost transmisă și copiilor, doi dintre ei fiind arbitri, iar cel de-al treilea fiind chiar fotbalist. Și, spune el, mereu trăiește satisfacția că, indiferent unde joacă Petrolul, cu sufletul este aproape de echipă în taxiul colantat în culorile galben-albastru.