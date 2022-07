FC Petrolul, pregătit de startul oficial în Superligă. Prezentarea jucătorilor transferați în această vară – VIDEO

Petrolul Ploiești și-a prezentat, joi, într-o conferință de presă, jucătorii transferați în această vară, respectiv pe Gabriel Tamaș, Gicu Grozav, Mirko Ivanovski, Florin Borța, Mihai Lucian Dumitriu și Jair Tavares da Silva. Singurul absent a fost Christian Irobiso, care va reveni la Ploiești în cursul acestei seri.

Petrolul debutează, peste numai patru zile, în Superligă. Președintele Costel Lazăr, directorul sportiv Claudiu Tudor și antrenorul Nicolae Constantin s-au declarat optimiști cu privire la evoluția formației ploieșteni, susținând că vor mai fi surprize legate de noi transferuri.

„Aș vrea să le mulțumesc jucătorilor care au venit și au semnat cu sufletul deschis cu echipa noastră, chiar dacă la momentul în care au făcut-o eram în dificultate financiară! Dar, băieții au avut încredere și, așa cum ne-au mărturisit, au venit aici deciși să facem performanță. Cu toții știu ce înseamnă Petrolul, știu ce obligații avem și sper să nu ne dezamăgim suporterii și să avem rezultatele pe care ni le dorim cu toții”, a declarat președintele Costel Lazăr.

Oficialul clubului nostru a fost completat de către directorul sportiv Claudiu Tudor, cel care s-a declarat mulțumit de campania de transferări reușită în această vară de către Petrolul.

„Sunt mulțumit de ceea ce am putut aduce până la acest moment. Cu siguranță, dacă vom mai putea transfera încă 1-2 jucători, atunci o vom face. Dar, la modul în care am terminat campionatul, nu ne gândeam că vom putea aduce toți acești jucători și, în principiu, suntem mulțumiți cu campania de transferări realizată în acestă vară. Încercăm să ne mișcăm în continuare, dacă putem aduce un plus nu vom spune nu niciodată, dar important este să fie peste tot ce avem în lot în momentul de față”, a spus Tudor. „E un început pentru toată lumea! Nu aș putea și nici nu aș vrea să promit lucruri mari. Este important să luăm meci cu meci și să scoatem maximum posibil din fiecare”, a adăugat și antrenorul principal Nicolae Constantin.

„Îmi era dor să îmbrac din nou tricoul clubului, îmi este dor de atmosfera de pe stadion și sunt nerăbdător să înceapă campionatul! Sper să o facem cu dreptul și să ne facem, astfel, suporterii fericiți. Aștept un „Ilie Oană” plin, așa cum eram obișnuit să joc aici, indiferent de numele echipei adverse”, a susținut Gicu Grozav, cel care revine după aproape un deceniu pe „Ilie Oană”.

Conferința Petrolul Ploiești a inclus și o prezentare a sponsorilor, cei care sunt deciși să ajute echipa ploieșteană.

Petrolul va începe noul sezon luni, atunci când, de la ora 21.30, pe „Ilie Oană”, o va întâlni pe FC Voluntari.

Biletele pentru această confruntare sunt disponibile on-line, pe www.entertix.ro, iar de sâmbătă vor putea fi achiziționate și de la casa stadionului „Ilie Oană”.

Video – conferință presă Petrolul Ploiești