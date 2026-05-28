Elevii Școlii Spectrum Ploiești, rezultate remarcabile la Concursul Național de Istorie „Micii Exploratori”

Elevii Școlii Spectrum Ploiești au obținut rezultate deosebite la Concursul Național de Istorie „Micii Exploratori”, competiție care pune accent nu doar pe cunoștințele istorice, ci și pe capacitatea copiilor de analiză, sinteză și gândire critică.

Potrivit reprezentanților școlii, elevii participanți au demonstrat că istoria nu înseamnă doar reținerea unor date, ci poate deveni o adevărată investigație, bazată pe curiozitate, muncă și pasiune.

Micii exploratori au fost coordonați de profesorul de istorie Ovidiu Bădoiu, sub îndrumarea căruia au obținut mai multe premii și mențiuni.

La concurs, Filip Stamate, Isabela Poenaru și Sema Guner au obținut Premiul III, iar Andrei Baicu a fost recompensat cu Mențiune.

Reprezentanții Școlii Spectrum Ploiești i-au felicitat pe elevi pentru rezultatele obținute și pentru dorința de cunoaștere demonstrată în cadrul competiției.