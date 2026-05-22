Curți inundate și miros insuportabil din cauza canalizării, într-un cartier din Vălenii de Munte (VIDEO)

Locuitorii din zona intersecției străzilor Doctor Istrate și Valea Gardului, din Vălenii de Munte, reclamă probleme grave la rețeaua de canalizare, care persistă de aproape 10 ani. O stație de repompare se înfundă frecvent, iar apa refulează în curțile oamenilor. Reprezentanții Hidro Prahova susțin că infrastructura a fost dimensionată pentru dezvoltarea urbană din anii ’90 și că, în perioadele cu ploi abundente, capacitatea stației poate fi depășită.

Mihai Căruțașu, unul dintre localnicii afectați, spune că situația se repetă constant, iar soluțiile aplicate până acum au fost doar temporare.

„Vin cu vidanja, golesc stația, iar după scurt timp se umple din nou și refulează în curți. Problema este veche și avem nevoie de o soluție definitivă”, a transmis bărbatul.

Oamenii din zonă reclamă atât mirosul greu, cât și mizeria care ajunge în gospodării de fiecare dată când canalizarea cedează.

În plus, localnicii spun că stația de canalizare este amplasată chiar în curtea unei școli din Vălenii de Munte și consideră că situația nu este normală pentru un loc unde învață copii.

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții Primăriei Vălenii de Munte au transmis că problema a fost semnalată operatorului de apă și canal joi, 21 mai.

„Se întâmplă să mai cedeze. Din cauza presiunii mai pot apărea fisuri. Am informat Hidro Prahova să trimită o echipă pentru rezolvarea problemei”, a declarat Nicoleta Peneș, inspector în cadrul Serviciului Urbanism al Primăriei Vălenii de Munte.

La rândul lor, reprezentanții Hidro Prahova susțin că problemele sunt generate de capacitatea insuficientă de preluare a debitelor în perioadele cu precipitații abundente, când stația de repompare funcționează peste limita pentru care a fost proiectată.

„În astfel de episoade, volumul de apă care ajunge în sistem depășește temporar capacitatea de evacuare, existând inclusiv o limitare tehnică la nivelul conductelor de refulare”, a transmis Ioana Bumbăcea, purtătorul de cuvânt al Hidro Prahova.

Reprezentanții operatorului de apă și canal au mai precizat faptul că rețeaua de canalizare din zona străzilor Valea Gardului și Doctor Istrate a fost realizată de Primăria Vălenii de Munte și dimensionată pentru condițiile și dezvoltarea urbană din anii ’90.

Între timp, numărul locuințelor din zonă a crescut semnificativ, iar infrastructura existentă nu mai poate face față volumului mare de ape uzate și pluviale.

„În situații punctuale, exclusiv în perioade cu precipitații abundente într-un interval scurt de timp, capacitatea tehnică a stației poate fi depășită temporar, ceea ce poate conduce la refulări pe sol.

Astfel de situații sunt limitate și gestionate operativ de echipele CZ Vălenii de Munte, care intervin cu autospeciale tip vidanjă pentru preluarea suplimentară a volumului acumulat (în funcție de necesitate, inclusiv mai multe intervenții succesive în perioadele de ploi intense”, au mai transmis reprezentanții Hidro Prahova.