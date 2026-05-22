Protest pe 25 mai la ANAF Ploiești. Revendicările sindicaliștilor

Sindicatul Național Finanțe Publice continuă seria de proteste. A doua acțiune este programată pe 25 mai, la Ploiești, după cea de miercuri, 20 mai, organizată în București.

Membrii organizației SindFISC vor picheta săptămâna viitoare sediul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești (DGRFP Ploiești), de pe strada Aurel Vlaicu nr. 22.

De ce au ales să protesteze la Ploiești

Au ales Direcția din Ploiești, deoarece aceasta este considerată o structură regională de importanță strategică.

„DGRFP Ploiești reprezintă una dintre structurile regionale importante ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Aceasta coordonează activitatea fiscală pentru județele din regiunea sa de competență, administrând un număr semnificativ de contribuabili și asigurând colectarea veniturilor bugetare pentru o zonă cu puternică activitate industrială și economică”, se arată în comunicatul de presă transmis de SindFISC.

Care sunt revendicările sindicaliștilor

Instituirea unei grile salariale distincte în noua lege a salarizării, având în vedere caracterul specific – nu general – al activității finanțiștilor;

Poziționarea corectă a categoriei profesionale în raport cu standardele și responsabilitățile asumate;

Legiferarea statutului profesional al finanțiștilor;

Recunoașterea specificului activității prin compensarea salarială a interdicțiilor, riscurilor profesionale și complexității muncii;

Stimularea performanței profesionale și a aportului instituțional;

Finanțarea adecvată a activității profesionale și asigurarea unor condiții de muncă decente.

Sindicaliștii SindFISC avertizează că ar putea declanșa conflictul colectiv de muncă dacă revendicările nu vor fi luate în considerare.

Sindicaliștii au fost invitați la discuții

Agenția Națională de Administrare Fiscală a invitat organizația SindFISC să participe la o întâlnire programată luni, 25 mai 2026, ora 11:00. Vor avea ca temă revendicările SindFISC și acțiunile aflate în curs de desfășurare.

„Cu toate acestea, în absența unor angajamente concrete și a unor rezultate tangibile, acțiunile de protest planificate continuă conform calendarului stabilit” mai menționează sindicaliștii.