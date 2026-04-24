Mesaj emoționant de mulțumire al medicului Ramona Vasile, mama Carinei, adolescenta diagnosticată cu cancer

Carina este copila de doar 15 ani, sportivă legitimată la CS Câmpina și jucătoare de handbal, diagnosticată cu sarcom nediferențiat cu celule mici rotunde, o afecțiune oncologică severă, care necesită tratament de specialitate la o clinică din Italia. Mama Carinei, Ramona Vasile, medic primar la secția de Boli Infecțioase din cadrul SJU Ploiești, a transmis un mesaj profund emoționant după numărul impresionant de mesaje de susținere și sprijinul financiar primit din partea oamenilor.

În prezent, Carina, fiica medicului Ramona Vasile de la Movila, se află la Roma, unde urmează un protocol terapeutic complex, care se va desfășura pe o perioadă estimată de aproximativ 9 luni, urmând ca ulterior să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Costurile sunt uriașe și depășesc posibilitățile părinților, motiv pentru care orice ajutor este binevenit pentru ca adolescenta să treacă cu bine peste această încercare.

Copleșită de reacția oamenilor, mama Carinei a transmis un mesaj plin de emoție și recunoștință:

„Vă mulțumim din inimă pentru sprijin! Suntem profund emoționate și copleșite de solidaritatea venită din partea oamenilor – cunoscuți și necunoscuți – care au ales să ne fie alături la greu.”

Gesturile venite din toate colțurile țării au adus nu doar încurajare, ci și speranță pentru zile mai bune. Pentru Carina, fiecare mesaj a contat enorm.

„Carina mulțumește tuturor prietenilor de la distanță. Vom continua să luptăm cu toată puterea pentru a ne regăsi sănătatea și echilibrul, așa cum am făcut mereu – eu ca mamă și medic, iar Carina pe teren – cu speranța că vom ieși mai puternice și ne vom relua, cât mai curând, viața de acolo de unde a fost pusă pe pauză”, a transmis mama fetei, medicul Ramona Vasile.