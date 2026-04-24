Tunel pietonal subteran la Ploiești. Unde va fi construit și ce probleme elimină

După anunțarea începerii lucrărilor la Străpungerea Gara de Sud – Gara de Vest, primarul Mihai Polițeanu mai vine cu o veste bună. Edilul anunță într-o postare pe pagina sa de Facebook, refacerea piețelor de la Gara de Sud și Gara de Vest.

Tunelul va înlocui trecerile de pietoni

„Săptămâna viitoare, colegii de la Achiziții vor finaliza proiectul frate al Străpungerii Gara de Sud – Gara de Vest, respectiv refacerea piețelor din fața celor două gări”, anunță primarul municipiului Ploiești.

Edilul spune că ar mai putea dura alte 45-60 de zile, în cazul în care va fi depusă o contestație la rezultatul licitației. Apoi, lucrările pot începe.

Proiectul anunțat de Primărie presupune și realizarea unui tunel pietonal subteran. Potrivit primarului Mihai Polițeanu, „tunelul va înlocui trecerile de pietoni kilometrice, din fața Gării de Sud, poate cele mai mari din țară”.

Cum vor arăta piețele de la Gara de Vest și Gara de Sud, după refacere

Potrivit caietului de sarcini, proiectul presupune amenajarea Pieței „1 Decembrie 1918”- zona Gara de Sud, care va include și un pasaj pietonal subteran; amenajarea zonei/pieței din fața Gării de Vest; amenajarea, în cazul ambelor gări, a unei zone de parcare, inclusiv pentru biciclete; construirea de stații de așteptare pentru călători; realizarea de rețele de contact pentru troleibuze; sistematizare, creare și refacere accese; amenajări pentru protecția mediului; lucrări de deviere, refacere și protejare a rețelelor edilitare, realizarea de noi branșamente şi racorduri ale acestora.

În plus, proiectul mai include și amplasarea de sistem video de supraveghere, mobilier urban nou, lucrări de arhitectură peisagistică a spațiilor verzi, amenajarea de trotuare și piste de biciclete.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de aproximativ 48 de milioane de lei. Proiectul este finanțat prin fonduri europene și este continuarea proiectului Străpungerii Gara de Sud – Gara de Vest. Observatorul Prahovean a anunțat aici începerea lucrărilor la acest din urmă proiect.