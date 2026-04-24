Cum arăta echipa Petrolului la ultima victorie asupra roș-albaștrilor. A trecut mai bine de un deceniu de atunci

Petrolul are o deplasare grea diseară, la București, unde va juca împotriva campioanei FCSB. Un adversar dificil, care acum încearcă să prindă cupele europene prin două meciuri de baraj.

Ultima victorie a ploieștenilor contra echipei roș-albaștrilor datează de mai bine de un deceniu. Mai precis de pe 9 aprilie 2015. Petrolul Ploiești a învins atunci cu scorul de 1-0 (0-0) în etapa a 25-a a Ligii I de fotbal.

Gevaro Nepomuceno a dat golul ultimei victorii

Gazdele au dominat jocul și și-a creat mai multe ocazii de gol, însă Petrolul a dat lovitura pe final, prin Gevaro Nepomuceno (90), la capătul unui contraatac fulgerător, finalizat de fotbalistul din Curacao. Pasă de gol a fost oferită de slovenul Rok Kronaveter.

Victoria Petrolului a venit în ziua în care antrenorul de atunci, Mircea Rednic, a împlinea 53 de ani, iar unul dintre fotbaliști va fi și diseară pe teren, dar în tabăra adversă. Este vorba despre Paul Papp, care atunci juca la adversara Petrolului. În cei 11 ani ani care au trecut de atunci, Papp a mai jucat la Will (2016-2017), Karabukspor (2016-2018), Sivasspor (2017-2020) și Universitatea Craiova (2020 -2023), iar din 2023 până în prezent este la Petrolul.

Laurențiu Marinescu și-a schimbat statutul

În echipa ploieșteană din 2015 se regăsea și Laurențiu Marinescu, devenit între timp preparator fizic.

La finalul acelui sezon, Petrolul a terminat pe locul 6 și a ajuns în semifinalele Cupei României, dar a fost ultimul campionat terminat în picioare. În campionat următor a venit retrogradarea și falimentul clubului, echipa luând-o de la capăt din liga a patra, în actuala formula de organizare.

Echipele din 2015:

Steaua: Arlauskis – Papp, Tamaș, Varela, Toșca – Bourceanu (Neagu), Lucian Filip – Adi Popa, Stanciu, Iancu (Guilherme) – Țucudean.

Rezerve: Cojocaru, Luchin, Latovlevici, Râpă, Enceanu

Antrenor: Constantin Gâlcă

Petrolul Ploiești: Pecanha – Alcenat, Ipsa, Ioan Filip, Satli – De Lucas, Marinescu (Kronaveter) – Peteleu, Pastorini, Vasilache (Nepomuceno) – Tamuz (Tchite)

Rezerve: Bolboașă, Al. Coman, A. Chiriță, Mareș

Antrenor: Mircea Rednic

Întrebat despre dilema fanilor roș-albaștri, dacă FCSB este Steaua, antrenorul Petrolului a parat elegant problema. „Eu sunt la Petrolul și ar fi lipsit de respect față de echipa mea să vorbesc despre alte formații. Tot ce pot să spun e că noi vom juca împotriva campioanei României. Va fi un meci contra unei echipe puternice, care a avut succes, cu un lot cu jucători de valoare, dar și ei vor juca împotriva unei echipe care are o istorie de 100 de ani, cu jucători de calitate. Nu i-am mai bătut de 11 ani și o să luptăm pentru a-i învinge chiar la ei acasă”, a spus Topal, înaintea meciului cu FCSB.