ANAF intră în reorganizare. Sedii fiscale desființate și trecere la servicii digitale

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va trece printr-un amplu proces de reorganizare teritorială, care presupune desființarea mai multor sedii fizice și orientarea serviciilor către digitalizare. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare publicată pe Facebook, vineri, 24 aprilie 2026.

Potrivit acestuia, reforma este deja în curs și este realizată împreună cu președintele ANAF, Adrian Nica. Implementarea va avea loc etapizat, pe o perioadă de aproximativ două luni, și vizează atât eficientizarea colectării veniturilor, cât și îmbunătățirea relației cu contribuabilii.

Concret, reorganizarea presupune desființarea unui număr important de sedii fiscale municipale, orășenești și comunale, considerate ineficiente. În locul acestora, serviciile vor fi mutate în zona digitală, iar contribuabilii vor interacționa mai puțin cu ghișeele clasice.

Ministrul susține însă că nicio comunitate nu va rămâne fără asistență. Echipele ANAF vor merge direct în teritoriu, la solicitarea primăriilor, pentru a oferi sprijin contribuabililor, atunci când este necesar.

De asemenea, angajații din structurile desființate nu vor fi disponibilizați, ci relocați în zonele cu risc ridicat de evaziune fiscală, pentru a întări controalele.

Reforma vine în contextul în care, în urma unor verificări recente, au fost descoperite rețele complexe de firme create pentru fraudă fiscală, cu datorii mari la bugetul de stat și mecanisme artificiale de facturare. Oficialii spun că aceste probleme confirmă necesitatea reorganizării instituției.

Potrivit ministrului, obiectivul este transformarea ANAF într-o instituție modernă, eficientă și transparentă, care să reducă evaziunea, să colecteze mai bine taxele și să ofere servicii adaptate realităților actuale, inclusiv prin digitalizare.