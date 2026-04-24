Bărbat din Ploiești, reținut după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat și numere false

Un bărbat de 58 de ani din Ploiești a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, după ce a fost prins conducând un autoturism cu dreptul de a conduce suspendat și cu plăcuțe de înmatriculare atribuite unui alt vehicul.

Incidentul a avut loc pe 22 aprilie, în localitatea Strejnicu, unde polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Ploiești au oprit pentru control un autoturism care circula cu numere provizorii. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că șoferul avea permisul suspendat, iar plăcuțele montate pe mașină nu aparțineau vehiculului condus.

Bărbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri, iar pe 23 aprilie a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat procurorilor, care vor decide dacă vor dispune o altă măsură preventivă.

„În baza probatoriului administrat, față de acesta s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportuniății luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulație sau conducerea unui autovehicul neînmatriculat și cu număr fals de înmatriculare și conducerea unui autovehicul de către o persoană căreia i-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.