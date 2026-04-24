Jandarmii prahoveni, mobilizați în weekend la mai multe evenimente. Recomandări pentru siguranța participanților

Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova a anunțat că va intensifica măsurile de ordine publică în acest weekend, în contextul mai multor evenimente organizate în județ, anunță vineri, 24 aprilie 2026, reprezentanții Jandarmeriei.

Astfel, jandarmii vor fi prezenți la Maratonul Vinului, la concursul de orientare sportivă „Cupa Voinița” din Sinaia, la meciuri din Liga a III-a, precum și la partida de handbal CS Alpha Prahova – CSU Neptun Constanța. De asemenea, vor asigura măsuri de ordine și la slujba de sfințire a bisericii Parohiei „Buna Vestire”.

Pentru evitarea incidentelor, reprezentanții Jandarmeriei le recomandă participanților să manifeste răbdare în zonele aglomerate, să respecte indicațiile forțelor de ordine și să acorde o atenție sporită copiilor.

În același timp, având în vedere temperaturile în creștere și numărul mare de turiști așteptați pe traseele montane, jandarmii le recomandă celor care merg în drumeții să fie echipați corespunzător, să urmărească prognoza meteo și să își anunțe apropiații despre traseul ales.

Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să își protejeze bunurile personale și să evite expunerea obiectelor de valoare în spațiile publice aglomerate.