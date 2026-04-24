Două vești bune și una proastă pentru Petrolul înaintea meciului cu FCSB

Petrolul joacă diseară, în deplasare, cu FCSB, partida fiind programată pe Arena Națională. Startul meciului va fi la ora 20.30 și va aduce față în față două echipe cu obiective diferite în acest moment. Petrolul luptă să iasă din zona retrogradării, chiar să evite barajul, în vreme ce FCSB speră să prindă cupele europene.

- Publicitate -

Petroliștii au primit două vești bune înaintea meciului cu echipa lui Gigi Becali. Mehmet Topal a ajuns la sentimente mai bune față de Danel Dongmo, după ce la primele trei meciuri din actualul mandat al turcului, mijlocașul camerunez a fost trimis în tribune. Dongmo s-a antrenat normal, și-a schimbat atitudinea și ar putea juca primele minute sub comanda lui Topal.

Mehmet Topal l-a iertat pe Dongmo. Miculescu e apt de joc

A doua veste bună este că Alin Boțogan și-a revenit și se antrenează cu restul lotului. Fotbalistul de 22 de ani a suferit o ruptură musculară la ultima acțiune a naționalei de tineret și a avut nevoie de o lună de pauză. În contextul în care echipa are în continuare meciuri dificile, revenirea lui Boțogan este benefică, mai ales că el este una dintre soluții pentru locul din echipă care trebuie ocupat obligatoriu de un fotbalist Under 21.

- Publicitate -

Vestea proastă pentru petroliști este că, anunțat accidentat, David Miculescu este refăcut și probabil va fi titular diseară. El a ieșit accidentat în meciul cu Farul, dar antrenorul interimar al FCSB-ului, Lucian Filip, a dezvăluit că și el și Darius Olaru vor putea evolua în partida de diseară, de pe Arena Națională.

Ultimul meci s-a terminat la egalitate, scor 1-1

Petrolul a avut evoluții destul de consistente în deplasare, în acest sezon. Din 18 meciuri, a câștigat patru și a remizat în șapte. Cea mai recentă confruntare din campionat a avut loc pe 22 noiembrie 2025, FCSB – Petrolul 1-1, marcatori Alexandru Stoian, respectiv Robert Sălceanu.

Petrolul nu este o nucă relativ tare la meciurile din străinătate, ci și echipa cu cele mai multe faulturi din Superliga României. „Lupii galbeni” au faultat de 507 ori, mai mult decât toate echipele, în vreme ce FCSB a oprit jocul prin mijloace neregulamentare doar de 402 ori.

- Publicitate -

FCSB încearcă să-și ia adversarul tare

Principalul pericol pentru poarta lui Raul Bălbărău va fi Florin Tănase. Cu 14 goluri marcate și opt pase decisive, el este jucătorul cu cele mai multe contribuții la gol din întreaga stagiune 2025-2026.

De asemenea, petroliștii trebuie să fie atenți la debutul meciului. 32 dintre cele 58 de goluri marcate FCSB au fost izbutite în prima repriză, iar 12 dintre ele au fost marcate chiar până în minutul 15, ceea ce demonstrează că echipa campioană încearcă să-și ia tare adversarul încă din start.

George Găman va fi la centrul partidei FCSB – Petrolul. Din brigadă mai fac parte Adrian Vornicu și Nicușor Marin (asistenți), Adrian Cojocaru (arbitru VAR), Valentin Dumitrache (arbitru AVAR).

- Publicitate -

După această partidă, Petrolul va juca pe teren propriu, pe 3 mai, contra celor de la UTA. Meciul este programat la ora 18.15.