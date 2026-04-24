Urmărit în trafic de la Florești până la Băicoi: un bărbat de 29 de ani, reținut după ce a condus fără permis

Un bărbat de 29 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii Secției nr. 2 Poliție Ploiești, după ce a fost prins la volan fără a deține permis pentru nicio categorie de vehicule.

Incidentul a avut loc în noaptea de 22 spre 23 aprilie, când un echipaj de poliție a încercat să oprească regulamentar un autoturism care circula pe Drumul Județean 720, în localitatea Florești. Șoferul a ignorat semnalele polițiștilor și a accelerat, îndreptându-se spre Drumul Național 1.

Urmărirea s-a încheiat la intersecția DN 1 cu Drumul Județean 100F, în orașul Băicoi, unde bărbatul a fost oprit și imobilizat de echipajele de poliție. Verificările au confirmat că acesta nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Condus la sediul poliției pentru audieri, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat parchetului competent, care va decide dacă se impune luarea unei alte măsuri preventive.