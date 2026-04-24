Câți urși vor fi uciși în Prahova în 2026. Noua lege dă liber și la împușcarea trofeelor

Deputații au votat legea privind creșterea cotei de prevenție la urs, prin care autoritățile vor putea împușca anual peste 1.000 de exemplare la nivel național. Pentru a intra în vigoare, documentul mai trebuie promulgat de președinte.

Potrivit proiectului, în anul 2026 vor putea fi împușcați 859 de urși bruni din cota de prevenție, iar alți 110 urși ar putea fi eliminați din cota de intervenție.

29 de urși vor fi uciși în Prahova în 2026

Cota de prevenție vizează uciderea animalelor sălbatice în zonele unde au fost înregistrate atacuri asupra oamenilor și gospodăriilor, iar cota de intervenție, valabilă la nivel național, este utilizată ca rezervă în cazul în care un fond de vânătoare își epuizează cota de prevenție.

În județul Prahova sunt propuși spre împușcare 29 de urși, din 16 fonduri de vânătoare, în cadrul cotei de prevenție.

Publicația Snoop.ro atrage atenția că legea ar putea permite vânarea urșilor-trofeu prin creșterea la 400 de puncte CIC a pragului de la care pot fi împușcate exemplarele.

„Cu cât este mai mare și mai impresionant ursul, cu atât este mai mare punctajul CIC. Cu cât este mai mare punctajul, cu atât este mai mare suma pe care o plătesc vânătorii pentru obținerea trofeului”, explică jurnaliștii de investigație.

Vor putea fi vânați și urșii din vârf de munte

Deputatul USR de Prahova, George Marussi, critică această „portiță” legislativă prin care ar putea fi vânați urșii considerați trofee.

„Noi am formulat amendamente pentru ca această cotă de prevenție să nu fie transformată într-o vânătoare. Interesul este să rezolvăm o problemă care pune în pericol anumite comunități, însă amendamentele au picat la vot”, a declarat Marussi.

În ultimii ani, urșii au ajuns frecvent în localități din Prahova, precum Sinaia, Bușteni, Azuga, Telega, Măneciu, Izvoarele, Scorțeni sau Comarnic, provocând pagube și îngrijorare în rândul populației.

Vânătorii spun că sunt pregătiți

La momentul dezbaterii proiectului, mai mulți primari din zonele afectate au susținut măsurile propuse. Printre aceștia s-a numărat și primarul comunei Izvoarele, Ioan Grigore, care a declarat că inițiativa este necesară.

„Urșii nu au ce căuta în intravilanul localităților. Au căpătat comportamente deviante și pun în pericol nu doar gospodăriile, ci și oamenii”, a afirmat acesta.

Adrian Dicu, președintele Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi (AJVPS) Prahova, a declarat pentru Observatorul Prahovean că schimbarea legislației este justificată de creșterea numărului de intervenții.

„Numai în anul 2025 am avut 194 de intervenții, inclusiv în localități precum Valea Călugărească, Păulești, Plopeni sau Vadu Săpat. Avem logistica necesară pentru aplicarea noilor prevederi”, a transmis Adrian Dicu.