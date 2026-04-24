Mașini blocate în zona Halelor Centrale din Ploiești. Intervenție SGU cu sprijinul Jandarmeriei

Vineri, 24 aprilie 2026, mai multe autoturisme parcate neregulamentar în zona Halelor Centrale din Ploiești au fost blocate de echipele SGU.

- Publicitate -

Potrivit unei informări publicate de SGU Ploiești, pe Facebook măsura a fost luată după ce șoferii au ignorat în mod repetat somațiile și atenționările prealabile privind ocuparea abuzivă a locurilor de parcare din zonă.

Intervenția a vizat autoturismele identificate ca fiind parcate ilegal în perimetrul Halelor Centrale, o zonă intens circulată și frecvent afectată de blocaje din cauza parcărilor neregulamentare.

- Publicitate -

Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul operativ al Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești, autoritățile precizând că intervenția a avut loc cu respectarea normelor de ordine publică.

Reprezentanții SGU transmit că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, în încercarea de a descuraja parcările abuzive și de a fluidiza traficul în zonele aglomerate ale municipiului.