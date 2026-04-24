Aproximativ 8.000 de atacuri simulate la Locked Shields 2026, exercițiu NATO la care a participat și România

România a participat la unul dintre cele mai importante exerciții internaționale de apărare cibernetică, potrivit unei informări publicate pe pagina de Facebook a Ministerul Apărării Naționale.

- Publicitate -

În perioada 13–24 aprilie, la Biblioteca Centrală a Universitatea Politehnica din București s-a desfășurat exercițiul „Locked Shields 2026”, considerat cel mai complex antrenament de tip „live-fire” în domeniul securității cibernetice. Evenimentul este organizat anual de NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence.

Echipa României, coordonată de Comandamentul Apărării Cibernetice, a acționat într-un format comun alături de Ucraina și Republica Moldova, reunind aproximativ 300 de specialiști din instituții publice, mediul academic și sectorul privat.

- Publicitate -

Potrivit sursei citate, participanții au gestionat în timp real aproximativ 8.000 de atacuri cibernetice, fiind nevoiți să răspundă simultan și unor provocări tehnice, juridice și de comunicare strategică.

La exercițiu au luat parte circa 4.000 de experți din peste 40 de țări, scopul fiind consolidarea cooperării internaționale, schimbul de expertiză și creșterea interoperabilității între structurile implicate.

Reprezentanții MApN subliniază că participarea României la acest tip de exerciții reconfirmă angajamentul pentru dezvoltarea capacităților de apărare cibernetică, protejarea infrastructurilor critice și întărirea parteneriatelor internaționale.