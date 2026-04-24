Tudor Gheorghe transportat la spital după ce i s-a făcut rău în hotelul în care era cazat

Artistul Tudor Gheorghe, în vârstă de 80 de ani, a fost transportat la spital după un incident petrecut joi, 23 aprilie, într-un hotel din municipiul Iași.

Artistul s-ar fi retras în camera în care era cazat, pe fondul unor probleme de sănătate, acuzând o stare de amețeală. Ulterior, acesta s-ar fi deplasat în baie, unde ar fi căzut și s-ar fi lovit la cap.

Incidentul a fost semnalat autorităților printr-un apel la 112, efectuat de un bărbat de 52 de ani, care a anunțat că tatăl său, în vârstă de 80 de ani, a suferit o căzătură într-un hotel din oraș. Reprezentanții Inspectoratul de Poliție Județean Iași au confirmat intervenția.

„La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și un echipaj medical, constatând faptul că cele sesizate se confirmă, bărbatul de 80 de ani fiind transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri”, au transmis oficialii IPJ Iași.

Artistul a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate. Până la acest moment, starea sa de sănătate nu a fost comunicată oficial.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul.