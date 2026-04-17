Bărbat prins pe Aeroportul Henri Coandă, în urma unor tentative de furt în Ploiești

Un bărbat de 45 de ani a fost prins joi 16 aprilie, la revenirea în țară, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, în urma colaborării eficiente între structurile operative și Poliția de Frontieră. Avea mandat de aducere, în urma unor tentative de furt, comise în seara de 5 decembrie 2024.

Inițial, bărbatul a încercat să fure un portofel, de la un bărbat, în parcarea unui centru comercial din zona de nord a municipiului Ploiești. Nu a reușit. Așa că, în aceeași seară, în aceeași parcare, a pândit doi bătrâni, care își așezau cumpărăturile în portbagaj. A furat de la aceștia un telefon, dar pentru că a fost filmat de cineva în timpul furtului, a înapoiat telefonul.

Polițiștii au intrat pe fir în acest caz, au făcut cercetări și au emis mandat de aducere. Pe parcursul investigațiilor, polițiștii au aflat că bărbatul a părăsit țara, motiv pentru care au dispus măsurile legale necesare în vederea depistării sale. Acesta plecase în Franța.

Imediat după revenirea în țară, pe 16 aprilie, bărbatul a fost preluat de către polițiști, direct de pe aeroportul Henri Coandă, pentru continuarea procedurilor judiciare.