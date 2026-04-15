De Paște, locuitorii din cartierul Mimiu s-au apucat să întindă singuri asfaltul pe stradă: „Să nu mai râdă lumea de noi”

De Paște, locuitorii de pe strada Fierarilor din cartierul Mimiu din Ploiești au ieșit în stradă și au început să întindă singuri asfaltul măcinat, lăsat în grămezi chiar în fața bisericii.

- Publicitate -

Oamenii au pus mâna pe lopeți și au încercat să repare drumul drumul pe cont propriu. Situația nu este una nouă: în 2023, aceiași locuitori și-au astupat singuri gropile, de 1 Mai. Detalii AICI

De data aceasta, grămezile de asfalt măcinat, în loc să fie întinse pe carosabil, au ajuns loc de joacă pentru copii, spre nemulțumirea locatarilor.

- Publicitate -

Sătui să mai aștepte, oamenii au decis să acționeze singuri și să împrăștie materialul pe drum, pentru a face circuația pentru a reda, spun ei, un aspect cât de cât îngrijit străzii.

„Am ajuns să punem noi mână de la mână, să ne gospodărim, sămai facem un pic de lumină, să nu mai râdă lumea de noi”, a transmis un citator din Mimiu, care a trimis și imagini cu intervenția improvizată.

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere Primăriei Ploiești cu privire la situația de pe strada Fierarilor. Vom reveni cu detalii.