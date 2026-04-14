Asociația Eurospirit susține evenimentul „De la cal la cai putere”

Asociația Eurospirit se alătură organizatorilor unuia dintre cele mai spectaculoase evenimente dedicate automobilelor de epocă din România – „De la cal la cai putere”, care va avea loc în perioada 5–7 iunie, la Hipodromul Ploiești.

Evenimentul este organizat de Retrocars România, împreună cu Grupul Observatorul Prahovean și Asociația Eurospirit, și este inclus în calendarul internațional FIVA, ceea ce confirmă importanța și vizibilitatea sa la nivel european.

Participarea Asociației Eurospirit la organizarea evenimentului reflectă implicarea constantă a organizației în proiecte care promovează patrimoniul cultural, valorile comunității și activitățile cu impact educativ și social.

Pe parcursul celor trei zile, publicul va putea admira mașini de epocă de top, atent restaurate și evaluate de un juriu internațional format din experți recunoscuți la nivel mondial.