Prima moară modernă din Ploiești producea făină de lux. Simigeriile erau și atunci la mare căutare

Prima moară modernă de făină de lux din Ploiești și-a început producția în anul 1880. Atunci, ca și acum, erau „la modă” simigeriile.

”Singura mare și frumoasă fabrică din Ploiești”

Moara era pusă în mișcare prin puterea „vaporilor” și producea făină fină, considerată una de lux în acele vremuri.

„Este singura mare și frumoasă fabrică din Ploiești. Noi nu putem lăuda îndeajuns pe proprietarul acestei fabrici, domnul P. Tănăsescu, care a avut o idee atât de frumoasă de a dota orașul său cu o industrie atât de însemnată”, menționa Sabin Mir Nicoliță, unul din autorii cărții „Cârciumi, gloanțe și palate. 12 istorii ploieștene”.

Contactat de Observatorul Prahovean, istoricul Lucian Vasile a declarat că, cel mai probabil, moara a funcționat în mahalaua Sfântul Ilie, acolo unde erau concentrate majoritatea afacerilor locale din Ploiești.

Tot la sfârșitul secolului al XIX-lea, brutarii produceau „pâine de toate calitățile și pentru toate prețurile”. Atunci, o pâine costa între 40 și 50 de bani ocaua dreaptă, în funcție de calitate.

”Covrigi pentru copii și poporul de rând”

La mare căutare erau, la fel ca astăzi, simigeriile răspândite prin mahalalele Ploieștiului. Acestea făceau „covrigi, milinci, simiți și alte făinării coapte pentru copii și poporul de rând”.

Potrivit autorului cărții respective, acum mai bine de 130 de ani, oferta de produse făinoase era destul de redusă.

„Toate preparatele făinoase, paste, pesmeți etc. se aduc din Pesta, din Londra, Paris etc., cum am zice de peste nouă mări și nouă țări. Aici se mărginesc toate industriile alimentare. Nu se face comerț nu numai internațional, dar nici chiar național, cu preparatele noastre alimentare (decât numai cu făină). Toate preparatele alimentare sunt pentru uzul local”, menționa Sabin Mir Nicoliță.

Acesta a trăit în perioada sfârșitului secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX, fiind recuoscut ca istoric local, publicist și autor de lucrări despre viața socială și istoria Ploieștiului.

Extrapan, cea mai mare fabrică de pâine din Ploiești, o ruină

În perioada comunistă, cea mai mare fabrică de pâine din Ploiești a fost cea de pe strada Mărășești. Înființată în 1959, sub numele de „Întreprinderea de Panificație și Paste Făinoase Ploiești”, aceasta asigura o bună parte din consumul de pâine al orașului și al localităților limitrofe.

Fabrica și-a schimbat numele după Revoluția din 1989, devenind Extrapan. În 1995 a fost privatizată, iar în 2007 a intrat în insolvență.