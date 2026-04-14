Risc însemnat de avalanșe în Bucegi. Avertizare ANM 

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 14 aprilie, o atenționare privind un risc însemnat de avalanșe în Munții Bucegi, valabilă până pe 15 aprilie, ora 21:00.

La altitudini de peste 1800 de metri, există pericolul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, în special pe versanții sudici și estici, dar și pe anumite văi unde s-a depus strat nou de zăpadă.

Potrivit meteorologilor, în ultimele zile s-au acumulat între 10 și 25 de centimetri de zăpadă, iar la peste 2200 de metri se înregistrează local încă 5–10 centimetri de zăpadă proaspătă.

„La peste 2200 m întâlnim local 5–10 centimetri de zăpadă proaspătă, acumulați în ultimele 48 de ore. Aceste straturi, cu rezistență relativ redusă, sunt depuse peste zăpada mai veche și înghețată”, a transmis ANM.

Specialiștii avertizează că încălzirea vremii va agrava situația. „Încălzirea vremii va aduce temperaturi pozitive și va crește riscul unor curgeri, care să angreneze straturile superioare depuse în ultima săptămână”, precizează meteorologii.

În aceste condiții, riscul de avalanșe rămâne ridicat. „Va exista riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, care să angreneze straturile cu rezistență redusă din partea superioară a zăpezii și plăcile de vânt din altitudine. Acesta este amplificat la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori – risc însemnat (3)”, mai arată ANM.

Risc redus sub 1800 de metri

Sub 1800 de metri, pericolul este mai scăzut, însă nu inexistent. Temperaturile în creștere și ploile vor umezi stratul de zăpadă.

„Se vor putea declanșa izolat curgeri și avalanșe de dimensiuni mici pe văile sau pantele înclinate cu depozite de zăpadă, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului – risc redus (1)”, au transmis reprezentanții ANM.