Cum va fi vremea la Ploiești. Lapoviță și ninsoare la munte

La Ploiești, treptat, vremea se încălzește, iar temperaturile maxime vor ajunge la 20 de grade Celsius. La munte, în schimb, este așteptat un nou val de lapoviță și ninsoare.

- Publicitate -

Prima săptămână după Paște va aduce, începând de joi, 16 aprilie, temperaturi de 20 de grade Celsius la Ploiești. În weekend, în schimb, este așteptat un nou val de ploi, însă temperaturile maxime se mențin la 17… 18 grade Celsius.

Treptat, potrivit ANM, cresc temperaturile minime pe timpul nopții, de la 4… 5 grade Celsius, la 8…9 grade Celsius spre finalul săptămânii.

- Publicitate -

Cum va fi vremea la munte

La munte, la Cota 2000 din Sinaia, vremea se menține rece, astăzi, 14 aprilie. Temperatura maximă va urca doar până la 6 grade Celsius.

Miercuri, în schimb, mercurul în termometre va urca la 11 grade Celsius, iar temperatura minimă va fi de 2… 4 grade Celsius. De joi, 16 aprilie, la munte, potrivit ANM, se pot înregistra precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare.

Citește și: Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni: vreme mai caldă decât normalul perioadei