Programul slujbei de Înviere 2026 la biserici din Prahova

Noaptea de Înviere adună, an de an, mii de credincioși în bisericile din Prahova, într-unul dintre cele mai așteptate și încărcate momente spirituale. La miezul nopții, oamenii așteaptă să primească Lumina Sfântă și să rostească împreună „Hristos a înviat!”.

Slujba de Înviere are loc în noaptea de sâmbătă spre duminică și este urmată de Utrenia și Sfânta Liturghie, care se desfășoară până în zorii zilei. În această perioadă, lăcașurile de cult devin tot mai aglomerate, iar autoritățile și reprezentanții bisericilor recomandă credincioșilor să respecte regulile de siguranță și organizare.

Programul general al slujbei de Înviere

În majoritatea bisericilor din Prahova, programul este următorul:

23:30 – 23:45 – începe slujba de Înviere (Canonul Sâmbetei Mari)

00:00 – „Veniți de luați Lumină”. La miezul nopții, credincioșii primesc Lumina Sfântă, simbol al Învierii lui Iisus Hristos, și participă la procesiunea în jurul bisericii

00:00 – 04:00 (aproximativ) – continuă Utrenia și Sfânta Liturghie a Învierii

Programul slujbelor în biserici din Ploiești și Prahova

La Catedrala „Sfântul Ioan Botezătorul” din Ploiești, slujba începe la ora 23:30 și continuă cu Utrenia și Sfânta Liturghie.

La Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” – Baraolt, sâmbătă, 11 aprilie, la ora 23:30 are loc Canonul Sâmbetei celei Mari, iar la miezul nopții sunt oficiate Utrenia și Sfânta Liturghie. Duminică, la ora 12:00, este programată A doua Înviere.

Biserica „Sfântul Pantelimon” din Ploiești a anunțat că slujba Învierii se va desfășura în intervalul 00:00 – 04:00. Duminică, 12 aprilie, este programată Vecernia Învierii (A doua Înviere).

La Parohia Ploieștiori, slujba de Înviere, Utrenia și Sfânta Liturghie au loc la miezul nopții, iar duminică, 12 aprilie, la ora 11:00 este programată A doua Înviere.

Potrivit anunțului făcut de Biserica „Înălțarea Domnului” din Ploiești, slujba de Înviere va începe în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 00:00.

La Parohia Păcureți, Canonul Sâmbetei celei Mari începe la ora 23:45, iar slujba de Înviere și Sfânta Liturghie au loc la ora 00:00. Duminică, 12 aprilie, la ora 16:00, este programată A doua Înviere (Vecernia).

Moment de credință și speranță

Dincolo de programul exact al slujbelor, noaptea de Înviere rămâne un moment de liniște, speranță și apropiere. Lumina primită la miezul nopții și salutul „Hristos a înviat!” îi aduc, an de an, pe oameni împreună, într-o tradiție care continuă să unească comunitățile.