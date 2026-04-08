Sinaia și Castelul Peleș au intrat în finala pentru Destinația anului 2026. Cum poți vota

Sinaia și Castelul Peleș au intrat în finala pentru Destinația anului 2026. Câștigătoarele vor fi decise prin votul publicului. Românii sunt invitați astfel să își susțină destinațiile preferate și locurile care le definesc comunitatea, până pe 25 aprilie, aici.

Sunt în total 11 categorii. Sinaia a intrat în finală la categoria ,,Stațiuni turistice” (categorie care reunește stațiunile de interes local sau național ce oferă experiențe turistice diversificate pe tot parcursul anului, de la relaxare la activități recreative în natură), iar Castelul Peleș a fost nominalizat la categoria ,,Sanctuare ale istoriei” (categorie dedicată obiectivelor de patrimoniu istoric și spiritual care pun în valoare arhitectura, tradițiile și moștenirea trecutului).

Pentru validarea votului, trebuie să alegi minimum 5 categorii dintre cele 11 incluse în competiție – o invitație de a vota atât locurile pe care le-ai descoperit deja, cât și pe cele care te inspiră pentru viitoarele călătorii prin România, susțin organizatorii competiției.

Inițial , peste 250 de destinații din întreaga țară au fost propuse de public, autorități locale, organizații de management al destinației și specialiști din turism. În urma procesului de selecție, finalistele au fost repartizate în cele 11 categorii ale competiției.

Acum, votul publicului completează evaluarea realizată de juriul de experți, rezultatele cercetării sociologice naționale privind notorietatea destinațiilor și analiza criteriilor de dezvoltare turistică și sustenabilitate.

Câștigătorii vor fi desemnați în cadrul Galei Destinația Anului 2026, care va avea loc pe 14 mai, la Cazinoul din Constanța.