Atenție la concediul medical! O pauză de o zi între două concedii îți poate tăia banii pentru prima zi

Angajații care intră în concediu medical nu mai primesc bani pentru prima zi de boală, începând cu 1 februarie 2026. În cazul în care concediul trebuie prelungit din cauza incapacității temporare de muncă, salariații trebuie să se programeze din timp la medic. O pauză chiar și de o zi între două concedii medicale consecutive duce la neplata primei zile de concediu, inclusiv în cazul prelungirii.

- Publicitate -

„Pacienții trebuie să fie foarte atenți atunci când își prelungesc concediul medical. Dacă între două concedii consecutive apare o pauză, chiar și de o singură zi, prima zi din noul concediu nu va fi plătită. De aceea, este important ca programarea la medic să fie făcută din timp, nu în momentul în care expiră concediul inițial.

În practică, pot apărea situații în care medicul recomandă investigații suplimentare sau nu poate acorda consultația în aceeași zi. În lipsa continuității între concedii, fiecare prelungire care include o pauză duce la neplata primei zile de concediu medical, indiferent de numărul prelungirilor”, a precizat Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.

- Publicitate -

Acesta a mai explicat că pot exista și situații în care nu apare nicio pauză între concediile medicale, însă, chiar și în aceste condiții, angajatului i se poate reține, în mod eronat, plata pentru prima zi de concediu la fiecare prelungire.

„În astfel de cazuri, este important ca persoana aflată în concediu medical să se adreseze angajatorului, iar acesta să solicite departamentului de resurse umane clarificarea situației. Regula este clară: dacă există pauză între concediile medicale, la fiecare prelungire prima zi nu se plătește.

Dacă nu există pauză, iar concediul este continuu, atunci se reține plata doar pentru prima zi, indiferent de durata totală a concediului”, a explicat sursa citată.

- Publicitate -

Durata maximă a concediului medical este de 183 de zile pe an, potrivit datelor publicate de Casa Națională de Pensii Publice. În situațiile în care recuperarea nu este completă la finalul acestei perioade, medicul poate propune pensionarea de invaliditate.