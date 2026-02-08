Schimbări la concediul medical: cine nu va mai pierde bani în prima zi

Ministerul Sănătății a pus în transparență decizională un proiect de Ordonanță de Urgență care modifică din nou legislația privind concediile medicale, introducând excepții de la regula neplății primei zile de concediu pentru anumite categorii de pacienți, potrivit antena3.ro.

Potrivit documentului, măsura ar urma să nu se aplice în cazul:

concediilor medicale de risc maternal;

concediilor pentru maternitate;

concediilor acordate pacienților incluși în programele naționale de sănătate;

concediilor acordate persoanelor internate continuu sau în regim de zi.

În expunerea de motive se arată că modificările sunt menite să asigure protecție suplimentară pentru femeile însărcinate și pentru persoanele cu afecțiuni grave, cum sunt bolile oncologice, hematologice sau autoimune, ale căror tratamente sunt complexe și de lungă durată.

De asemenea, autoritățile susțin că măsura ar preveni întreruperea tratamentelor ori agravarea stării de sănătate din cauza scăderii veniturilor în perioada incapacității temporare de muncă.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că excepțiile vizează protejarea pacienților vulnerabili, inclusiv a celor cu boli cronice sau rare, care depind de sprijinul oferit prin sistemul medical.

În paralel, Avocatul Poporului a contestat la Curtea Constituțională ordonanța prin care prima zi de concediu medical nu este plătită, susținând că măsura restrânge drepturi fundamentale și tratează contribuabilii ca pe potențiali fraudatori. Instituția consideră că refuzul plății ar transforma contribuțiile de sănătate într-un „impozit mascat”, fără protecția aferentă asiguraților.

Proiectul de act normativ se află în prezent în procedură de consultare publică.