Cal lovit cu cruzime la Plopeni după ce căruța s-a blocat în șanț. Reacția Poliției

Un individ de 24 de ani, din localitatea Dumbrăvești, Plopeni-Sat, a fost sancționat de polițiștii prahoveni după ce a fost surprins lovind un cal înhămat la o căruță încărcată cu lemne, răsturnată într-un șanț. Incidentul a avut loc luni, 30 martie, pe DJ 102, în zona orașului Plopeni. (VIDEO la finalul textului)

Imaginile surprinse de o cititoare arată cum bărbatul, însoțit de un alt individ care nu intervine, lovește animalul aflat în dificultate.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că animalul era exploatat în condiții improprii, fiind supus unui efort excesiv, iar loviturile i-au agravat starea.

De asemenea, în căruța răsturnată se afla material lemnos, iar bărbatul nu a putut dovedi cu documente proveniențe materialului lemnos.

Imaginile au stârnit reacții în rândul comunității, în condițiile în care nimeni nu a intervenit pentru a opri agresiunea asupra animalului.

Reacția IPJ Prahova

Potrivit IPJ Prahova, bărbatul a fost amendat cu 3000 de lei pentru cruzime față de un animal și cu alți 1000 de lei pentru că nu a putut justifica proveniența materialului lemnos.

„Având în vedere imaginile video apărute în spațiul public, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova este abilitat să comunice următoarele:

Polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni, la data de 29 martie a.c., au fost sesizați de către o femeie, prin apel 112, cu privire la faptul că, în zona cimitirului din localitate, în apropierea Drumului Județean 102, a observat două persoane care supuneau un animal (cabalină) la efort fizic excesiv, încercând să îl determine să tracteze un atelaj hipo ieșit dintr-un șanț.

Din verificările efectuate de către polițiști, a rezultat că propietarul cabalinei este un tânăr de 24 de ani, din comuna Dumbrăvești, sat Plopeni, care ar fi forțat animalul să iasă cu atelajul din șanț și care l-ar fi supus unui efort nejustificat.

În urma constatărilor, proprietarul cabalinei a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 3.000 de lei, conform prevederilor Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor.

De asemenea, acesta a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei conform Legii nr.171/2010, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice”, a transmis IPJ Prahova.

Video: Facebook Anca Toma