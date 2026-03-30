Insulele ecologice din Câmpina, deja înconjurate de gunoaie. Peste 100 de sancțiuni aplicate

Insulele ecologice amplasate recent pe strada Mihai Eminescu din Câmpina au ajuns deja înconjurate de gunoaie, în ciuda faptului că acestea au fost date în folosință de puțin timp. În jurul platformei de colectare, la sfârșitul săptămânii trecute, puteau fi observate mormane de saci menajeri, ambalaje și diverse resturi aruncate direct pe jos, deși containerele pentru colectarea selectivă sunt funcționale.

Situația este cu atât mai problematică cu cât aceste insule ecologice au fost instalate recent, tocmai pentru a îmbunătăți gestionarea deșeurilor și pentru a reduce astfel de probleme.

Potrivit directorului Poliției Locale Câmpina, Marius Vișan, de la începutul lunii februarie și până pe 26 martie au fost aplicate 114 sancțiuni pentru nerespectarea regulilor de depozitare a deșeurilor.

„Este vorba atât despre avertismente scrise, cât și despre 5 amenzi, valoarea totală fiind de 49.500 de lei. În weekendul 27–29 martie au fost aplicate alte 12 amenzi, în valoare de 13.000 de lei”, a precizat acesta.

La Câmpina au fost montate 50 de insule ecologice pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Amenzile pentru nerespectarea modului de depozitare a gunoiului sunt cuprinse, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local, între 1.000 și 2.000 de lei.