Mii de puieți au fost plantați la Podenii Noi, de voluntarii unei fundații

Săptămâna aceasta, 160 de voluntari au plantat 6.000 de puieți în comuna Podenii Noi din Prahova. Proiectul de împădurire a fost demarat de Fundația Pădurea de Mâine și a avut ca scop transformarea unui teren neproductiv într-o pădure pentru viitor.

Terenul unde au fost realizate plantările a fost ales pentru împădurire deoarece era o fostă pășune comunală invadată de vegetație spontană neproductivă. În zonele de deal, astfel de terenuri au șanse reduse de regenerare naturală fără intervenție umană.

Plantarea a 6.000 de puieți din specii special alese pentru a crea o pădure mixtă, adaptată climei locale pe o astfel de suprafață, asigură o densitate optimă pentru ca arborii să se poată proteja reciproc împotriva vântului și a secetei, forțând în același timp creșterea pe verticală a acestora.

La Podenii Noi, stejarul și cerul reprezintă aproape 80% din numărul total plantat. Sunt specii foarte rezistente la variațiile termice din Prahova și piloni de stabilitate pentru ecosistem. Cireșul sălbatic a fost introdus pentru a crește biodiversitatea și a oferi hrană păsărilor și micilor mamifere, în timp ce glădița fost introdusa perimetral pentru un plus de protecție a suprafeței împădurite.

Reprezentanții fundației au declarat că au urmărit crearea unei păduri mixte adaptate condițiilor locale, cu specii rezistente și complementare, care să susțină biodiversitatea și să stabilizeze solul. „În perioada următoare, prioritatea noastră rămâne îngrijirea plantației și monitorizarea dezvoltării ei, pentru ca rezultatele să fie durabile”, au mai transmis aceștia.

La acțiune au participat voluntarii Fundației, elevii de la Liceul Tehnologic Silvic „Dr. Nicolae Rucăreanu” din Brașov, copiii de la Centrul Educațional Montessori și Grădinița Clopoțel din Sectorul 2, București, precum și echipe de voluntari de la Claim Expert Services și Global Assistance Services.