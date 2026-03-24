Procesiuni de Florii 2026 la Ploiești: program, trasee și restricții de trafic

Două procesiuni de Florii vor avea loc la Ploiești, la finalul lunii martie și începutul lunii aprilie 2026. Pe durata evenimentelor vor fi instituite restricții temporare de circulație pe mai multe străzi importante din oraș.

Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat organizarea evenimentelor religioase, la solicitarea Parohiei Romano-Catolice Ploiești și a Protoieriei Ploiești Sud.

Prima procesiune, organizată de comunitatea romano-catolică, va avea loc duminică, 29 martie 2026, între orele 11:00 și 11:30. Traseul include Biserica Catolică de pe strada Ștefan cel Mare nr. 13 până la intersecția cu strada Covurlui, cu revenire pe același drum. La eveniment sunt așteptați aproximativ 150–200 de participanți.

Cea de-a doua procesiune este programată sâmbătă, 4 aprilie, începând cu ora 17:00, fiind organizată de Protoieria Ploiești Sud. Traseul va include mai multe artere importante: Biserica Sfântul Gheorghe Vechi – strada Maramureș – Bulevardul Independenței – Palatul Administrativ – Biserica Sfântul Ioan Botezătorul – Bulevardul Republicii – Biserica Sfântul Vasile.

Autoritățile anunță că, pe durata desfășurării procesiunilor, circulația rutieră va fi restricționată temporar pe traseele menționate. La evenimente vor participa preoți și credincioși din întreg județul Prahova.

Pentru siguranța participanților și a traficului, vor fi prezente echipaje ale Poliției, Poliției Locale și Jandarmeriei.