Cât costă carnea de miel în Prahova înainte de Paște

Cu mai bine de trei săptămâni înainte de Paște, fermierii din Prahova vând carnea de miel cu prețuri care pleacă de la 25 de lei/kg în viu, până la 40 lei/kg carcasa. Pe măsură ce Paștele se apropie, spun comercianții din piețe, prețul de vânzare ar putea crește. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Prahova recomandă cumpărătorilor să verifice înainte de achiziționare dacă pe carcasele de miel există aplicată marca de sănătate.

- Publicitate -

Fermierii din Prahova vând carnea de miel cu un preț mai mic față de anul trecut. Rubricile de anunțuri și rețelele de socializare sunt pline de anunțuri. Un fermier din Ciorani ne-a explicat că, anul trecut, a vândut carcasa de miel cu 45 de lei/kg.

„Prețul, anul acesta, este de 40 lei/kg tăiat. Anul trecut am dat mieii cu 45 de lei/kg. Mai jos de 40 de lei/kg nu mai putem lăsa pentru că e situația de așa natură. Pensiile nu s-au majorat, iar costurile cu furajele au crescut în ultimul an”, ne-a explicat fermierul, care a explus din start posibilitatea de transport.

- Publicitate -

Cu același preț, de 40 lei/kg/carcasă, vând și fermierii de la Gornet Cricov, dar și de la Starchiojd și Târgșoru Vechi.

„Vindem mieii cu 25 lei/kg viu și 40 lei/kg carcasă. Putem asigura și transportul, dar numai în cazul în care sunt achiziționați mai mulți miei”, ne-a povestit unul dintre fermieri, care a explus din start posibilitatea să vândă cantități mai mici. Practic un miel tăiat, cu o greutate de 18 kg, ar urma să coste în acest an 720 de lei.

Preț mai mare la carnea de miel în piețe

Comercianții din piețe spun că prețul la carnea de miel ar putea urca până la 28–35 de lei/kg în viu și chiar 45–60 de lei/kg pentru carcasă, în funcție de presiunea cererii. Fermierii susțin că prețul este influențat de costurile suplimentare, în special de cele legate de transport, chirii și forța de muncă.

- Publicitate -

„Anul trecut, prețul la carnea de miel în piață, la Halele Centrale din Ploiești, a fost de 50 lei/kg. Anul acesta va fi cu cel puțin 10 lei mai mult. Nu avem cum să vindem cu 40 lei/kg carcasa, în condițiile în care plătim chirii și pe noi ne costă și transportul. Da, într-adevăr, sunt fermieri care dau mielul cu 40 lei/kg carcasă, de teamă că vor rămâne cu ei pentru că a scăzut puterea de cumpărare. Noi nu putem lăsa la preț”, ne-a explicat un comerciant.

Creșterea prețului este pusă și pe faptul că în apropiere de Paște cererea de carne de miel va fi mai mare.

DSVSA: Cumpărați miei cu marcă de sănătate

Autoritățile sanitar-veterinare din Prahova au anunțat că au fost dispuse măsuri pentru supravegherea sanitară veterinară premergătoare sărbătorilor pascale.

- Publicitate -

„A fost stabilită perioada de 30.03 – 09.04.2026 pentru planul de măsuri”, a precizat George Stratulat, directorul DSVSA Prahova.

Planul prevede intensificarea controalelor în unitățile de abatorizare, procesare, depozitare și vânzare cu amânuntul. Totodată, primăriile vor fi notificate în scris cu privire la riscurile în cazul sacrificării de animale fără supraveghere sanitară veterinară

În paralel, autoritățile recomandă prudență în alegerea produselor. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Prahova subliniază importanța verificării mărcii de sănătate aplicate pe carcase.