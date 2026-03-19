Instalațiile pe cablu din Sinaia, oprite din cauza vântul puternic

Instalațiile de transport pe cablu din Sinaia au fost oprite joi dimineață, din cauza vântului puternic care afectează zona montană.

- Publicitate -

Administratorii instalațiilor de transport pe cablu din Sinaia au anunțat că Gondola Carp și Telescaunul Dorului și-au suspendat funcționarea pentru public, pe fondul intensificării rafalelor. De asemenea, Telescaunul Soarelui nu operează, viteza vântului depășind limitele de siguranță.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în zona de munte este în vigoare o informare meteorologică de intensificări ale vântului, valabilă până vineri, la ora 20:00. Meteorologii avertizează că viteza vântului va atinge, în general, 40–45 km/h, iar la altitudini mari rafalele pot ajunge la 60–80 km/h.

- Publicitate -

Autoritățile recomandă prudență turiștilor și monitorizarea condițiilor meteo înainte de deplasarea în zona montană.

Reamintim faptul că, joi dimineață, a început să ningă pe DN1 și pe DN1A, la Predeal și la Cheia, fapt care a necesitat intervenția drumarilor.