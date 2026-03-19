Ninge pe DN1, la Predeal și pe DN1A, la Cheia. Drumarii au scos utilajele de deszăpezire

Iarna nu se lasă dusă. Ninge joi, în jurul orei 10.30 pe DN1 și DN1A la Predeal și la Cheia, potrivit unui anunț al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov.

Drumarii au scos din garaje utilajele și au început să împrăștie material antiderapant pe carosabil, astfel încât circulația să se desfășoare în condiții de siguranță.

„Ninge din nou în zona montană din centrul țării! Utilajele de deszăpezire au ieșit din nou astăzi pentru a executa răspândiri preventive de materiale antiderapante pe DN1, zona Predeal și DN1A, între Săcele și Cheia. Vă rugăm să circulați cu prudență și să adaptați stilul de condus la condițiile de drum!”, au transmis reprezentanții DRDP Brașov.

La Ploiești vremea se menține rece astăzi și în zilele următoare. Meteorologii anunță temperaturi maxime de 10-12 grade Celsius și minime în jurul valorii de 3 grade Celsius.