Eva din Plopeni are nevoie de o intervenție care îi poate salva copilăria

Există momente în care un diagnostic medical devine mai mult decât un termen dintr-o fișă clinică. Devine o întrebare pentru fiecare dintre noi: rămânem spectatori sau alegem să fim parte din soluție?

Eva Maria Raluca Beldiman, din Plopeni, are 10 ani. În scrisoarea medicală scrie simplu vârsta și diagnosticul: hemivertebră lombo-sacrată L5 stânga complet segmentată. În realitate, povestea ei înseamnă mult mai mult decât un cod medical.

Totul a fost descoperit întâmplător, la 5 ani, în urma unei radiografii. Medicii căutau un bănuț înghițit accidental. Au găsit însă altceva: o coloană care nu creștea drept. În timp, investigațiile au confirmat scolioza toraco-lombară, iar cauza a devenit clară – o vertebră formată incomplet, care împinge coloana să se deformeze progresiv.

Eva poartă corset Cheneau. Face terapie Schroth. Merge la școală. Zâmbește. Își face temele. La exterior, pare un copil obișnuit.

În interior, însă, fiecare lună înseamnă o curbură care poate avansa. Fără intervenție chirurgicală – hemivertebrectomie prin tehnica Ruf-Harms – deformarea va continua. Cu intervenția, există șansa unei dezvoltări normale.

„Când îți privești copilul și știi că există o soluție, dar depinde de oameni pe care nu îi cunoști, trăiești un amestec de teamă și speranță. Eu nu cer imposibilul. Îmi doresc doar ca Eva să poată deveni adult fără dureri și fără limitări”, a declarat mama fetiței.

Operația, implantul, investigațiile și recuperarea costă 25.500 de euro.

Cum o poți ajuta pe Eva

Donațiile se pot face astfel:

Denumire entitate: Asociația „SALVEAZĂ O INIMĂ”

Cod de înregistrare fiscală: 31015982

CONT RON RO94RNCB0041182104010001

CONT EURO RO67RNCB0041182104010002

Codul SWIFT/BIC pentru Banca Comercială Română (BCR) este RNCBROBUXXX

Vă rugăm să specificați în transferul bancar, la detaliile plății, numele: EVA BELDIMAN

Cazul este susținut de Asociația Salvează o inimă, organizație care crede că implicarea nu este doar un gest financiar, ci o formă de responsabilitate socială.